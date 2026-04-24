監院認國軍無人機反制系統能力不足 一線官兵因「這個」束手無策

監察院昨日發布「國軍無人機反制能力通盤檢討」調查報告表示，國軍營區在民國114年遭無人機襲擾，官兵運用干擾槍未能有效反制，凸顯國軍無人機反制系統在裝備性能、部署情形、部隊能力建構、作戰測評及後勤維保等都有不足。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕監察院昨日發布「國軍無人機反制能力通盤檢討」調查報告，雖因密等不予公布，但仍發布新聞稿表示，國軍營區在民國114年遭無人機襲擾，官兵運用干擾槍未能有效反制，凸顯國軍無人機反制系統在裝備性能、部署情形、部隊能力建構、作戰測評及後勤維保等都有不足；據了解，國軍於基地反制無人機，與營外有明顯權責界線，對來回越界者，當其位置處於營外便僅能通報權責單位警政署協處。

114年漢光演習期間，傳出某國軍營區遭無人機襲擾，官兵運用干擾槍仍無法有效應處。監委指出，小型無人機技術發展迅速並廣泛運用於軍事領域，但國軍現役無人機反制裝備性能及部署難以有效反制現代無人機，對關鍵基礎設施、營區據點及維安工作有重大安全疑慮，國防部實宜積極檢討改進，且當前無人機技術快速迭代，傳統建案模式效率難以有效因應，國防部也應以系統性思維研謀改善措施。

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監委表示，現代無人機普遍具備偵蒐、標定及直接火力打擊等能力，已成為各國地面部隊的新興威脅，因此相關操演、作戰訓練及準則教範擬定，都是建構部隊反無人機能力的必要措施。

監委說，但經調查，國防部在部隊能力建構方面過於偏重營區安全；相較於美軍於106年即頒布具體詳盡的教範及訓練策略，國防部相關指引不夠具體，難以融入戰訓實務，不利地面部隊在無人機威脅下進行防衛作戰任務。此外，本案同時發現無人機反制裝備的測評強度不足，當前維保機制於平戰轉換時也欠缺充分驗證，國防部都應一併檢討改善。

據了解，國軍於基地反制無人機，與營外有明顯權責界線，即以跨越營區圍牆後，官兵才能反制無人機，且因不具執法權，對來回越界者，當其位置處於營外便束手無策，僅能通報權責單位警政署協處；現在無人機皆具備高倍光電鏡頭，能於營外觀察，但對此也因權責歸屬無法處理。

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