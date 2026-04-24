前線「黑寡婦」無人機可圖傳F-35 美建共同圖像空中支援馬上到

圖為Teal Drones「黑寡婦」無人機系統。（圖：Teal pic）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國正加速建立共同圖像，原本大型無人機如MQ-9監偵圖像能與戰機共享，現在更試圖進一步擴展到小型無人機。小型監偵無人機可以再更近距離監視更為細節的目標，更能填補情監偵空缺範圍，可望有效加速目標偵獲與縮短「擊殺鏈」（kill-chain）。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美國空軍20日發布資訊需求書，計畫採購新創公司Teal Drones研發的「黑寡婦」小型無人機。該機將透過與現役「安卓部隊覺知應用套件」（ATAK）數位介面整合，充分發揮優異情監偵效能，與F-35匿蹤戰機即時共享和更新影像、目標數據等關鍵資訊。

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報導指出，F-35與「黑寡婦」等小型情偵監無人機連結，將重塑F-35接戰角色。尤其在通訊受阻、建築物密度高或地形掩蔽的複雜戰場環境下，由地面部隊操作的小型無人機，得以提供比高空資產更持久、更具戰術價值的資訊，讓F-35利用數據共享架構，接收外部情監偵（ISR）情資，而非僅仰賴機載感測器或傳統空中平臺，更有效快速偵測與確認目標，取得決定性優勢。這也反映單兵操作的小型無人系統，不再僅是局部情偵監工具，而將成為精確打擊網絡不可或缺的一部分。

美國空軍表示，需求書的回覆截止日期為27日，若購案最終成真，可望顯著增強部隊「有人／無人組合」協戰效能，也將持續推進分散式目標標定和現代擊殺網絡作戰發展目標。此舉亦凸顯美空軍致力將地面單位、戰術小型無人機系統及第5代戰機，整合為「偵攻一體」完整作戰鏈結的堅定決心。

「黑寡婦」於2024年獲美陸軍「短程偵察」（SRR）計畫第3批次合約，為重量僅1.63公斤的小型4軸無人機，具備8公里有效航程、超過35分鐘的續航時間與低噪音特性，除配備光電紅外線（EO/IR）感測器，也安裝戰術滑軌，能依需求加裝酬載；其採用AI技術，可自主辨識操作人員指令，執行指定區域搜索、目標類型辨識，同時具備優異抗電戰干擾能力。未來可望根據開放式架構，持續進行軟體升級，應對新型態戰場威脅。

報導分析，若無人機系統部署在疑似目標區域附近，可對敵方陣地、車輛或轉瞬即逝的信號進行確認或熱成像監視，減少地面部隊暴露自身位置的必要性。如果將這些資訊直接傳送給F-35戰鬥機，戰機就能直接從前線基層作戰單位獲得遠程指令，這便建構了一種反應速度更快的作戰架構。

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