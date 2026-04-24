（影）芬蘭Nemo迫砲實彈試射成功 可控制彈著點像畫畫成圓形、正方形

圖為芬蘭派翠亞（Patria）公司的NEMO迫擊砲。（圖取自X@group_patria）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕地面部隊常用的曲射武器迫擊砲多由前膛裝填，不過，芬蘭派翠亞（Patria）公司的NEMO迫擊砲不僅採後膛裝填，還可以模組化砲塔方式整合於多種載具車之上。其後膛迫擊砲系統，日前完成首次實彈射擊測試，成功展示「多彈同時命中」（MRSI）與「多目標同時命中」（MTSI）效能。

軍聞網站「Army Recognition」報導，派翠亞公司近期針對持續開發中的「Nemo」迫砲系統，展開首次實彈演示；該新銳載臺利用先進射控軟體套件，在行進間完成「多彈同時命中」（MRSI）與「多目標同時命中」（MTSI）射擊，摧毀預設目標，充分驗證其卓越性能。

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派翠亞公司表示，此次測試結果展現「Nemo」強大的打擊能力，也凸顯該系統能在高強度戰場環境下，一邊保持機動一邊執行打擊，有效降低被敵方反砲兵火力或無人機偵獲的風險，在保護車組人員同時，有效抗衡無人機等新興威脅。

「Nemo」後膛迫擊砲系統採單管、半自動設計，可與6X6、8X8、履帶式、貨櫃式及艦載等各型平臺整合，具備最大射速每分鐘10發、連續射擊時每分鐘6發性能，平均發射時間小於25秒。其先進射控系統可在移動時，持續精確射擊，讓5發迫擊砲彈「同時彈著」（TOT），甚至能在行進間射擊下自動控制彈著點分佈成圓形、矩形或線形，進而為地面部隊提供直接與間接支援火力，滿足裝甲旅級戰鬥部隊的作戰需求。

報導另指出，本次測試NEMO，也同步推出新型配套火控軟體，其發布的NEMO系統描述強調了感測器網路、前線觀察員、戰術氣象輸入、通訊系統、火控以及指揮控制連接。實際上，從行動平台進行同步打擊需要的不僅僅是穩定性。它依賴於持續的彈道修正、砲彈間的時間管理、車輛運動補償以及將目標數據快速轉化為可執行的射擊方案。

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