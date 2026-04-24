南韓飛彈出口再+1 「海弓」首次外銷大馬

南韓LIG國防航太公司（LIG D&A）已與馬來西亞簽約，出售「海弓」（K-SAAM）艦射防空飛彈。（圖取自LIG D&A）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓「韓聯社」報導，南韓LIG國防航太公司（LIG D&A）近日已與馬來西亞簽約，出售「海弓」（K-SAAM）艦射防空飛彈，創下該型防空飛彈首次出口紀錄。

報導指出，LIG D&A日前在馬來西亞舉行的「2026年度亞洲國防服務」（DSA 2026）展覽上，與馬來西亞國防部簽署價值1400億韓元（約新臺幣29.83億元）的「海弓」飛彈採購合約，寫下首次出口海外紀錄。該型飛彈將被裝備在土耳其STM公司為大馬新造的近岸巡邏艦上，提供先進的防空與自衛火力。

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「海弓」為LIG D&A與南韓「國防科學研究所」（ADD）2011年開始合作研發的一款艦射中短程防空飛彈，是「天弓」中程防空飛彈的海基版本，「天弓」則由俄羅斯S350E勇士（Vityaz）防空飛彈系統技轉而來。「海弓」採紅外線與雷達導引，具備約20公里的有效射程，速度超過2馬赫，擁有優異精準度與防空效能，可攔截敵方航空器、來襲反艦飛彈等，未來將裝備在土耳其製艦艇上，亦展現其整合彈性。

除本次首度出口「海弓」外，南韓打造的先進導引武器，近期頻頻在國際市場締造銷售佳績，先前也曾向沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東國家出售「天弓2型」陸基防空系統。本次與馬來西亞簽約，進一步提升南韓在印太防務合作的角色。

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