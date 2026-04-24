美日共同研發極音速攔截彈 各出5成技術細節曝光

美國諾斯洛普格魯曼公司近日首度公開「滑翔段攔截器」（GPI）開發分工細節，將採取「50：50」合作模式，美日分別負責不同飛彈階段與關鍵子系統。（圖取自X@AirPowerNEW1）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍面對極音速飛彈威脅，僅能於末端運用標-6飛彈攔截，為彌補飛彈防禦缺口，對此美國飛彈防禦局（MDA）與日本防衛省去年正式簽署合作協議，將共同開發相應的高超音速飛彈防禦能力。美國諾斯洛普格魯曼公司近日首度公開「滑翔段攔截器」（GPI）開發分工細節，將採取「50：50」合作模式，美日分別負責不同飛彈階段與關鍵子系統。

軍聞網站「Naval News」報導，諾格於4月22日在東京簡報中指出，該型飛彈採三級火箭設計，美國負責第一級推進器、第三級固體火箭引擎與攔截載具的關鍵部件，包括氣動外殼、航空電子設備組件和導引頭；日本則負責第二級火箭與第三級火箭姿態控制系統，並參與末端機動相關元件開發。

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GPI主要任務為在高超音速滑翔載具飛行的「滑翔段」進行攔截，GPI將透過彈頭的殺傷裝置直接追蹤撞毀目標，並計畫從神盾驅逐艦的垂直系統發射。由於該階段飛行速度超過5馬赫，且軌跡不固定，現有飛彈防禦系統難以有效應對，使該計畫具有高度戰略價值。

報導指出，日本在該計畫中的角色遠超過傳統零組件供應，而是深入參與推進、控制與機動等核心技術領域，顯示雙方已從單純軍售，轉向高階聯合研發模式。

在部署規劃上，GPI未來將整合至神盾作戰系統，可由垂直發射系統發射，並部署於海上自衛隊神盾艦與新型神盾系統艦（ASEV），預計於2028至2029年間逐步形成戰力。

報導分析，相較過去SM-3飛彈合作，GPI不僅技術層級更高，也更強調對高超音速威脅的即時應對能力；在中國與俄羅斯持續發展高超音速武器背景下，美日此項合作將成為印太地區飛彈防禦體系的重要支柱，並可能成為未來盟邦聯合研發防衛裝備的標準模式。

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