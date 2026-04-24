今與中科院MOU的美商SARONIC 去年獲美軍2億美金大單

圖為的「薩羅尼克」公司的「海盜」（Corsair）（左）、「幻象」（Mirage）（中）與「密碼」（Cipher）（右）自主水面艦艇。（圖取自Saronic）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院近期積極與外商公司合作，加速發展各是無人系統。為強化水面無人載具科研力道與韌性，中科院今（24）日與目前唯一通過美軍認證的USV美商「薩羅尼克」公司（SARONIC）簽署合作備忘錄（MOU），聚焦AI目標辨識與追踪、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等關鍵技術，建構深度交流機制，強化國軍海上不對稱戰力能量。

簽約儀式由中科院院長李世強先生與「薩羅尼克」公司CEO Kostadino George Mavrookas共同簽署，就人工智慧的指揮管制軟體、船舶設計和系統整合，以及自主水面載具與供應鏈發展等領域，廣泛分享科研經驗，探討研發在地化與全壽期維保，確保合作長期高效。

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作為唯一通過美軍認證的USV廠商，「薩羅尼克」已於去年年底與美國海軍簽訂2億美元採購合約，用於建立「海盜」（Corsair）自主水面載具（ASV）產能。時任美國海軍部長費蘭表示，「海盜」ASV計畫從原型研製階段到可投入量產，所花時間僅不到12個月，對於美軍武獲流程改革意義重大，該計畫是未來海軍及陸戰隊獲取裝備的「新標準」。

而美國海軍採購的「海盜」ASV，全長24呎（約7.3公尺），最高航速達35節（約時速65公里）以上，在自主導航情況下，可搭載1千磅（約454公斤）有效載荷、航程超過1千浬（約1852公里）。

中科院院長李世強（右）與「薩羅尼克」公司（SARONIC）CEO Kostadino George Mavrookas簽署合作備忘錄。「薩羅尼克」公司目前已獲美海軍數億無人船訂單。（中科院提供）

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