厚植無人艇高階AI導控技術 中科院今與美商SARONIC簽署MOU

為縮短研發期程丶厚植無人艇的高階AI導控及自主戰術決策技術，中科院今天與美商SARONIC公司簽署合作備忘錄（MOU），雙方還將攜手開發「模組樂高化」無人艇載台，增加無人艇任務的靈活運用。圖為美商SARONIC公司開發的高階AI導控及艇隊自主作戰技術展示。（圖：取自SARONIC公司網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國攻擊型無人艇建造案目前蓄勢待發，為縮短研發期程丶厚植無人艇的高階AI導控及自主戰術決策技術，中科院繼去年9月與美商MARTAC簽署合作備忘錄之後，今天再與美商SARONIC公司簽署合作備忘錄（MOU），雙方還將攜手開發「模組樂高化」無人艇載台，增加無人艇任務的靈活運用。

政府高層人士指出，與兩家外商公司簽署MOU合作，是針對無人艇高階AI技術進行「複式合作」，一來是希望縮短研發的期程，第二則是讓高階技術來源多元化，這對台灣發展水面無人載具具有更積極的意義，此外，在無人艇的載台建造部分，也將採取「複式合作」模式，不會將所有的無人艇全都交給一家來做，而是選擇多家適合的國內船廠來建造，這樣才可以提升戰時的機動丶快速生產能量。

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去年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。（資料照，記者陳治程攝）

依據國防部先前公佈的公開版特別預算行規劃報告，國防部規劃委製軍備局生產製造中心，執行國內採購及火工整合，採購自殺型無人艇1320艘（不含海巡署及其他部門的需求），自殺型無人艇要具隱匿功能且導控距離達40公里以上，續航力250浬等能力，並可酬載大量火藥或偵搜系統。

中科院在去年九月的航太及國防展期間，為強化無人船艇功能、具備平戰轉換功能，與美商MARTAC就AI目標辨識與追蹤、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等技術，簽署合作備忘錄，同時也與國內廠商龍德、雷虎合作，在無人載具領域斬獲更多成果。

中科院當時表示，為因應新型態作戰環境挑戰，低成本、快速製造成為軍工開發重要趨勢，因此與美商MARTAC簽署合作備忘錄，目的在擴大無人船使用場景，透過此合作案可賦予無人船自主導航、避障、智慧決策等能力，平時可支援海疆偵巡、緝私、巡護、警戒、驅離、救難等勤務，提高無人船使用效益並減少人力預置，達到平戰轉換。

中科院院長李世強（右）與SARONIC公司CEO Kostadino George Mavrookas（左）今天簽署MOU，就人工智慧的指揮管制軟體、船舶設計和系統整合，以及自主水面載具與供應鏈發展等領域，廣泛分享科研經驗，探討研發在地化與全壽期維保，確保合作長期高效。（圖：中科院提供）

而為強化水面無人載具科研力道與韌性，中科院今日與通過美軍認證的USV美商SARONIC公司簽署合作備忘錄（MOU），聚焦AI目標辨識與追踪、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等關鍵技術，建構深度交流機制，強化國軍海上不對稱戰力能量。

今日的簽約儀式由中科院院長李世強與SARONIC公司CEO Kostadino George Mavrookas共同簽署，就人工智慧的指揮管制軟體、船舶設計和系統整合，以及自主水面載具與供應鏈發展等領域，廣泛分享科研經驗，探討研發在地化與全壽期維保，確保合作長期高效。

中科院繼去年9月與美商MARTAC簽署合作備忘錄之後，今天再與美商SARONIC公司簽署合作備忘錄（MOU），雙方還將攜手開發「模組樂高化」無人艇載台，增加無人艇任務的靈活運用。（圖：中科院提供）

中科院指出，本項合作旨在擴增水面無人載具運用場景，賦予其自主導航、避障與智慧決策能力；平時可支援海疆偵巡、緝私、巡護、警戒、驅離、救難等勤務，提高長時效益並減少人力負擔，戰時則實現快速平戰轉換，鞏固海疆安全。

中科院表示，去（114）年已完成「快奇無人艇」多項海上測試，驗證其在複雜海象下的穩定航行能力，以及「海空聯戰」概念。今年因應無人載具「軟體定義硬體」的發展趨勢，引進SARONIC自主導航、邊緣運算等技術及製程量能，攜手開發「模組樂高化」無人艇載台，大幅降低製造成本、迅速更換零件、遠端升級多元功能，確保AI決策執行任務，未來更將帶動國內船體製造、電子與軟體產業進入全球國防供應鏈，開創科研合作新局。

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