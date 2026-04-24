中共「淮南艦」現蹤西南海域！清晨廣播挑釁 意圖建立「執法」假象

中國淮南號軍艦。（取自日本防衛省・統合幕僚監部 網站）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共艦艇近年持續在台灣西南海域出沒，挑釁動作日益頻繁。軍事粉專「TAIWAN ADIZ」記錄到，今（24）日早上7時許，中共海軍052D型飛彈驅逐艦「淮南艦」出沒於西南海域，並對我方空中監控兵力發出警告廣播，要求通報飛行意圖。軍事觀察家指出，共軍企圖藉此模糊海域界線，將滋擾行為偽裝成「執法」常態。

根據流出的側錄音檔顯示，中共「淮南艦」在廣播中語氣強硬，聲稱：「這裡是淮南艦，我注意到你持續向我近飛，請通報此次飛行意圖，並與我保持安全距離。」這段對話反映出中共艦艇不再僅是單純航行，更試圖在公海領域採取更具侵略性的「喊話」策略，干擾我方正常的偵巡任務。

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記錄的軍事粉專「TAIWAN ADIZ」指出，今日清晨的這起騷擾事件發生在高度敏感的西南海域。我國軍方第一時間均嚴密掌握動態，並依標準作業程序進行監控應處，確保我國領海領空安全，雙方在海空域短暫對峙，煙硝味十足。粉專分析，中共近期頻繁透過海上艦艇與空中兵力的「疊加」滋擾，旨在測試我方反應並壓迫我防禦空間。

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