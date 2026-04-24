無人艇技術為何採「複式合作」？ 軍政人士點出這個關鍵

圖為美商SARONIC公司的無人艇船隊，「海盜」（Corsair）（左）、「幻象」（Mirage）（中）與「密碼」（Cipher）（右），大中小型自主水面艦艇。（圖取自SARONIC公司網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院在發展無人艇技術上，先後與美商MARTAC丶美商SARONIC合作，這種「複式合作」模式引發關切，由於政府在提升國防科技丶積極與外商合作之際，這種跟兩家或以上公司的「複式合作」模式引發關切。

中科院去（114）年9月在臺北航太展與美商MARTAC公司簽署合作備忘錄，引進自主航行、避障及智慧決策等技術，共同開發高性能、並具平戰轉换功能的無人艇，以提升無人艇在海上自主航行能力。今年4月再和遠端操控佳、AI邊緣運算軟體與製程優異的美商SARONIC公司進行合作簽署，期待雙方藉由深度的系統整合，打造兼具高性能、低成本及具全球競争力的次世代無人艇。

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去年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。（資料照，記者陳治程攝）

軍政人土今天指出，中科院在無人艇（USV）研發進程中，先後和兩家美商無人艇公司合作，主要目的是通過符合國際海事組織（IMO）定義的「海上水面無人船（Martime Autonomous

Surface Ship, MASS）準則（CODE）」第四級（Level 4）完全自主航行的標準；這代表中科院未來產出的無人艇，將具備完全獨立的決策與執行能力，即使在通訊遭受干擾或GNSS斷鏈時，仍能依感測器融合與邊緣運算技術，完成目標辨識、障礙規避及任務執行。因此，達成這項標準，對於減少人力、增加隱蔽性及在複雜高動態海況中提升存活率，至關重要。

軍政人士說，中科院選擇與MARTAC、SARONIC等2家公司合作，顯見中科院在無人艇研發路徑上，是採多元發展，並汲取雙方優點爲考量，MARTAC公司是以極致高性能與極速聞名，在耐波性與動力控制上，擁有無可比擬的實戰數據；而SARONIC公司則在軟體定義、AI邊緣運算與群蜂作戰（Swarming）架構上展現強大實力。

他進一步表示，中科院先後與這兩家外商簽署合作備忘錄，透過跨平台系統整合，大幅縮短研發期程，建立更具彈性且多元化無人艇，讓無人艇硬體在國內落地生產，軟體不斷迭代發展，以滿足從高價值目標截擊到低成本消耗性部署的全方位作戰需求。

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