自衛隊成立70年首見！日本擬改幹部階級稱呼 朝國際標準靠攏

日本報導，日本政府已拍板將更改自衛隊幹部階級稱呼。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日媒報導，日本政府已拍板將更改自衛隊幹部階級稱呼。陸海空各自的最高首長、即幕僚長等職位，將改稱為「大將」（上將），其他將官則改稱「中將」，而「一佐」則改稱為「大佐」（上校）等，採用與其他國家軍隊相近的稱呼。

《讀賣新聞》報導，這將是日本自衛隊1954年成立以來，首次變更階級稱呼。過去自衛隊基於「不是軍隊」等理由，持續使用與其他國家不同的稱呼，但如今將迎來重大轉折。多名相關人士透露，日本政府預計在本年度內向國會提出包括《自衛隊法》在內的修法草案，意在打造「能懷抱名譽與自豪感工作的環境」，並藉此強化人才招募。

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報導指出，日本自衛隊現行以數字標示階級，曾被指出一般國民難以理解，例如不清楚一佐與二佐究竟誰的階級較高。未來除了「准尉」之外，尉官以上的幹部都將調整稱呼，「將補」將改稱「少將」、二佐改稱「中佐」（中校）、三佐改稱「少佐」（少校）、一尉改稱「大尉」（上尉）、二尉改稱「中尉」、三尉改成「少尉」。

另一方面，考量現役自衛官的意見，「曹」與「士」預料將不做更動。日本政府也認為，若將名稱改為「軍曹」或「二等兵」，可能會擴大舊日本軍帶來的負面印象。

自民黨與日本維新會在去年的聯合執政協議書中，曾明記要在2026年度內完成自衛隊階級的「國際標準化」。執政黨內原本也曾提出，將普通科改稱為「步兵科」、將幕僚改稱為「參謀」等方案，但由於現行名稱已廣為人知，將暫不推動。

報導也指出，這項更動不僅需要修正《自衛隊法》，也涉及《防衛省職員薪資法》及相關政省令的修正，因此整體作業可能需要花上數年時間。

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