潛艦被盯上？美新型無人艦艇曝光：30 節高速追蹤、專抓隱蔽目標

美國公司Saildrone發表的「Spectre」級無人水面艦示意圖。（圖取自 Saildrone）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一款可用於追蹤潛艇的新型無人軍艦曝光。美國Saildrone公司發表名為「Spectre」的無人水面艦，設計用於執行反潛作戰任務。

根據《Defense News》 報導，Spectre 艦長約52至54公尺、排水量約250噸，最高航速可達30節（時速約56公里）。報導指出，該艦採低聲學特徵設計，目標是在不易被潛艇察覺的情況下進行搜索與追蹤。

請繼續往下閱讀...

Spectre 的其中一個版本將搭載拖曳陣列聲納（Towed Array Sonar），用於偵測海下潛艇動態。報導提到，該系統設計用於執行傳統由載人艦艇負責的反潛任務。

另一版本則強化感測器與武裝整合能力，可用於情報、監視和偵察 （ISR）及其他任務。報導提到，該艦採模組化架構，可依不同需求調整配置。

Spectre具備長時間海上運作能力，可在無人登艦情況下持續執行任務。該艦結合高速機動與持續部署特性，強化在開闊海域的巡邏與監測能力。該平台在通訊與自主運作系統上進行升級，目標是在複雜海況中維持穩定運行。

《Defense News》 指出，目前Spectre仍處於發展與測試階段，未來是否納入美軍採購計畫仍待觀察。相關技術驗證與原型測試作業正在進行中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法