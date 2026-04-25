國防外交委員會4/29考察太平洋友邦 4/27朝野協商軍購特別條例

根據立法院資訊，4/27將進行1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」黨團協商，以及「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」專案報告。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕效仿美國成立的國防創新小組（DIO）至今已逾2年，為檢視運作成效，立法院外交及國防委員會將於4月27日（一）邀請國防部部長顧立雄報告「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」，併請衛生福利部、國家科學及技術委員會列席，並備質詢；值得一提的是，同日將繼續進行總預算1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」黨團協商。

根據立院資訊，4月27日（一）早上將進行DIO專報質詢，下午顧立雄則會繼續參與特別條例的黨團協商會議。根據23日的黨團協商會議結果，截至目前為止，全草案剩4條條文待協商，但皆是採購項目跟匡列金額的條文，也是草案核心，將於4月27日討論。

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另外，立法院外交及國防委員會將於4月29日（三）與30日（四）出國考察西太平洋邦交國「榮邦計畫」執行概況，因此預料特別條例黨團協商下週可能會有明確結論。

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