國軍轉型無人大軍 規劃導入機器狗、無人車、無人船、AI決策

軍方規劃採購數百部的「四足無人地面載具」（俗稱機器狗），執行高風險區監偵丶戰場數據中繼及掛載武器交戰等任務。（圖擷取自副總統蕭美琴臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部成立國防創新小組（DIO）成立至今已逾2年，立法院外交及國防委員會28日將邀請國防部長顧立雄報告「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」，並備質詢。國防部表示，已規劃建置AI分析及決策輔助工具，並導入機動性高、多功能及模組化的四足機器人、地面及水上、水下無人載具，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務；同時以AI強化後勤效率，建立多重通信備援。

根據昨日送抵立委辦公室的國防部報告表示，戰爭型態正快速轉變，從傳統大兵力與主戰裝備的對決，轉向以大量、低成本、高效率新興科技為核心的不對稱作戰；國防部成立國防創新小組（DIO），肩負導入民間成熟科技產品、推動智慧創新與加速國防應用的關鍵任務，以科技驅動國防力量持續提升。以公開徵求原型開發、少量採購效益評估、直接建案或導入科研等3種模式為國防創新發展籌獲途徑。

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至於新興科技應用情形，國防部揭示8大重點，首先為多元情資融合強化預警能力與情資研判，正在整體規劃建置情資整合系統，藉資料融合及AI輔助分析，強化對敵異常活動的掌握與示警，提升情資研判精準度。

第2項重點為無人機大規模應用與技術迭代，已編列特別預算，規劃籌獲反甲、監偵及攻擊型等各類無人機21萬餘架。

第3項重點為地面無人載具投入多元場景，國軍已規劃導入機動性高、多功能及模組化的四足機器人、無人運輸及戰術載具，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務。

國防部指出，第4項重點為水面、水下無人載具支援近海防禦作戰，規劃籌建小型自殺無人艇及水下除雷無人載具，增強近岸防衛與反登陸戰力，並將測試快速運補無人船，協助外島物資運輸作業，提高作戰持續力。

第5項重點是結合軟、硬殺應對敵無人機威脅，依據部隊防空及機動任務需要，已規劃建置無人機電磁干擾裝置、自動化防空槍塔、無人機導控訊號偵測與源頭攻擊等裝備。

第6項為智慧化後勤系統提升整體效率，國防部推動建置智慧化後勤系統，提高妥善率，並運用智慧化倉儲管理技術，優化後勤廠庫的空間及物資調度管理；第7項為多重通信備援確保指管不中斷，國防部持續建立多元通訊能量，並規劃建置多重鏈路通聯設備，提升作戰指管韌性；第8項為資安AI技術防範進階網路威脅。

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