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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

中國連發警告！嗆美日菲軍演「玩火」 將引火燒身

2026/04/25 11:31

中國外交部發言人郭嘉昆稱，美日菲「肩並肩」聯合軍演形同玩火。（路透資料照）中國外交部發言人郭嘉昆稱，美日菲「肩並肩」聯合軍演形同玩火。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國、日本與菲律賓舉行的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，中國官方連續發出強硬警告，形容相關行動為「玩火」，並指將「引火燒身、反噬自身」。

《路透》報導，中國外交部發言人郭嘉昆在記者會上表示，有關國家在安全領域相互綁定，將帶來風險與衝擊，並重申相關軍事合作不應針對第三方，也不應損害其他國家利益。官方說法同時提到，此類行動可能加劇對立。

在回應軍演安排時，中方也提及日本參與。發言人指出，日本在歷史問題上負有責任，應在軍事安全領域保持審慎，避免採取引發關注的行動。

「肩並肩」為美菲年度聯合軍演，今年擴大至多國參與，日本也以正式成員身分加入。演習內容涵蓋實彈射擊、海空協同、聯合火力與防空反導等項目，部分演練區域位於菲律賓北部及鄰近海域。

中國官方在回應中多次使用「玩火」「引火燒身」「反噬自身」等字眼形容相關軍事行動，並重申有關安排不應破壞區域和平與穩定。目前各方相關軍事演訓仍持續進行中。

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