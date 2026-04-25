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洛馬公司：F-16 BLK70型戰機 本週可交付首架給台灣丶摩洛哥

2026/04/25 10:33

國防部副部長徐斯儉與駐美代表處俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將，今年3月於完成組裝的F-16 BLK70戰機前合影留念。（國防部提供）國防部副部長徐斯儉與駐美代表處俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將，今年3月於完成組裝的F-16 BLK70戰機前合影留念。（國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購66架F-16 BLK70型戰機，國防部副部長徐斯儉今年3月曾赴美視察F-16V產線，並見證由洛克希德馬丁公司完成驗收飛行測試的首架機， 國防部長顧立雄於立法院外交及國防委員會答詢說明，首架F-16V預估可以於今年9月飛返台灣。

不過，根據外電報導表示，生產F-16戰機的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，在4月23日舉行的第一季財報會議中，財務長斯科特（Evan Scott）說明財報數據時指出，由於台灣和摩洛哥採購的F-16採用了新配置（New Configuration），在飛行測試中遇到一些問題需要重新調整，導致先前交機有所延誤，斯科特還說，目前飛行測試已成功完成，預計最快在「本週」開始交付首架飛機。

斯科特在會中並未說明交付首架飛機的國家，是台灣還是摩洛哥。

國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢及空軍副參謀長田忠儀，今年3月赴F-16戰機生產線視察我訂購戰機的生產狀況。（國防部提供）國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢及空軍副參謀長田忠儀，今年3月赴F-16戰機生產線視察我訂購戰機的生產狀況。（國防部提供）

軍政人士今天說，先前我方與洛馬公司約定的期程，首架機預估是今年9月可以飛返台灣，若是時程可以提前，我們當然樂見其成，也會做好相關的準備。

我國對美軍購案目前主要有F-16戰機、AGM-154空對地飛彈、MK-48魚雷等三案交付延遲。國防部戰規司司長黃文啟日前指出，F-16戰機軍購款共約2400億元，目前已付1490億元；AGM-154空對地飛彈案款共約新台幣60億元，由於立約尚未完成，目前只付了1億多元的先期準備款；MK-48魚雷兩案合計約1.77億美元，我方前面只付了約新台幣3億多元的初期準備款。

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