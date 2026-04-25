空巴打造空中要塞 A400M運輸機可爆射無人機、「金牛座」巡弋飛彈

法國航太集團空中巴士研發的A400M中型運輸機。（法國空軍官方X帳號）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕歐洲航太巨擘空中巴士集團近日宣布，正積極研發A400M運輸機的全新衍生構型，目標是將其打造成可投放「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈和無人機的「空中母艦」，協助北約盟邦強化遠程精確打擊戰力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，空巴18日證實與1家未公開的歐洲國防企業合作，將A400M運輸機改造成「遠距打擊平臺」（stand-off strike platform）；透過改良升級機身貨艙設計，增加最大有效酬載，使其能以棧板式裝置投放最多12枚「金牛座」巡弋飛彈，或50架中型無人機。此舉將能顯著提升北約空軍的打擊能量，並降低依賴由戰機組成的打擊編隊，落實「分散式空中作戰」構想。

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報導指出，A400M運輸機的現有貨艙支援模組化有效載荷的整合，目前最大有效載荷已從37噸升級至40噸。可使這款廣泛使用的運輸機改裝成一種防區外打擊力量，使其能夠在敵方空域之外投放彈藥。A400M的巡航速度在0.68至0.72馬赫之間，其約340立方公尺的貨艙容積可容納多達9個標準軍用棧板。

空巴2022年曾在測試中，運用1架A400M投放Do-DT25無人機，驗證其擔任空中母艦的潛力。若此研發計畫獲得成功，將大幅增強該型機的遠程制空與對地打擊能量。

「金牛座」長程空射巡弋飛彈由德國、瑞典合作研發，德國金牛座集團產製，具精準導引打擊能力，射程達500公里。目前除德國外，也獲西班牙和南韓採用，性能備受肯定。

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