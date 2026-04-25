不只軍艦外包盟友製造 美正考慮乾脆用外國設計方案

圖為維吉尼亞級攻擊型核潛艦「新墨西哥號」進入乾船塢。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕面對遲遲無法拉抬的美國造船業，延遲交付的普遍情形已對美國海軍造成傷害。對此，美國海軍已於2027財年預算案中，編列18.5億美元（約新臺幣582.4億元），研究在海外船廠建造部分軍艦的可行性，甚至是直接採用盟國軍艦設計方案。

軍聞網站「USNI News」報導，五角大廈目前已指示美國海軍考慮採用日本和韓國的造船廠，以及設計方案，供美國艦隊使用。預算案中的說明指出，這筆資金「將用於調查各種採購方案，以吸納更多造船能力整合進國內船廠，並為艦隊增添更多艦艇，包括研究盟國造船公司建造艦艇或部件的能力」；同時，這筆經費還被列在預算協調中，這代表能直接跳過國會辯論逕直表決。

請繼續往下閱讀...

報導指出，白宮對美國造船效率長期不滿，管理及預算局局長沃特22日表示，「若無法以合理的成本和時間從傳統渠道獲得所需的艦艇，我們將從其他造船廠訂購。」，顯示美方正以更務實態度處理造艦瓶頸。

前海軍部長費蘭亦表示，相關評估不僅限於補給艦，未來甚至可能擴及主力作戰艦艇，並傾向選擇具備快速量產能力的國家，如日本與南韓。

值得注意的是，日韓均已發展搭載神盾系統的驅逐艦，與美軍作戰體系高度相容，使其成為潛在合作對象。然而，美軍艦艇在生存性與作戰標準上要求更高，過去引入外國設計亦曾因調整成本過高而失敗。

目前，美方亦參考「芬蘭模式」，先前海岸防衛隊的新型破冰船將先由外國船廠建造首批艦艇，再轉由美國本土船廠接手後續建造，以同時提升產能與保留本土產業。

不過，此構想仍須國會批准，且已引發美國造船業反彈，業者強調國內具備足夠產能與技術，產能並未飽和，不應依賴外國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法