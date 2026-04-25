中俄軍艦在呂宋島東部海域實彈演習 尬上美日菲多國南海聯演

中國解放軍南部戰區今天通報，近期組織107編隊在菲律賓呂宋島以東海域演訓，期間進行實彈射擊。（擷取自共軍南部戰區影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國丶日本與菲律賓等國在南海啟動年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，針對的假想敵明顯就是中國，中國也不甘示弱，派出以055型軍艦為主的4艘軍艦，在菲律賓呂宋島以東海域，進行海空協同操演並有各式武器系統的實彈射擊，與美日菲軍演互尬嗆聲的意味十分濃厚。

在此同時，日方掌握共有6艘俄國軍艦、2艘中國軍艦通過與那國島與西表島之間的海域，其中俄軍還有1艘「基洛級」潛艦，動向備受關注，我國軍方內部研判，先前前往呂宋島東部海域參與聯合演習的機率很高。

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圖為日本海上自衛隊護衛艦「雷」號。為參與美菲聯合軍演，該艦直接穿越台灣海峽南下，與另一路航經台灣東部的艦隊形成雙線部署。外媒分析，此航線具備牽制中國「台海內海化」企圖的戰略意義。（圖取自日本海上自衛隊）

美日菲等國是在本月20日起至5月初，在南海海域及呂宋島陸岸地區展開聯合軍演，日本派出約1400名官兵參演，其中包括88式陸基反艦飛彈部隊，與各國一起執行擊沉演習，模擬以各國火力對假想敵艦進行攻擊，針對的目標及假想敵國不言可喻。

共軍南部戰區派出以055型軍艦遵義號為主的107編隊，編隊至少有4艘軍艦，其中3艘為飛彈驅逐艦，近距離亮相的是055型遵義號（舷號107）、052D型合肥號（舷號174）；另有1艘903A型補給艦。共軍南部戰區107編隊演訓時，也有無人機升空、發射火箭砲並實施防空快砲與艦砲實彈射擊。

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