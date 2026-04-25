研發一年馬上決定就是你 低成本「黑鬍子」極音速飛彈將成美海軍主力

美國國防新創公司Castelion為其「黑鬍子」（Blackbeard）極音速武器計畫，所進行的測試載具飛行畫面。（圖：Castelion Corporation）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍去年中才資助一項名為「黑鬍子」（Blackbeard GL）的極音速飛彈開發計畫，其公司並於今年2月獲得美海軍合約，將原型研發加速整合至初期作戰能力階段，進展相當快速。根據最新資訊，美海軍已將其列入2027財年預算案，首年就將採購353枚飛彈，並預計到2031年將採購1375枚，成為美海軍反艦打擊主力。

綜合相關報導，「黑鬍子」製造商是一家由前SpaceX工程師所創辦的國防新創公司Castelion，該公司於今年2月獲得美海軍4990萬美元合約，要將「黑鬍子」從原型研發階段加速整合至初期作戰能力階段，預計2027年11月完成。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站「Naval News」報導，「黑鬍子」是來自於多任務可負擔能力效應飛行器（MACE）計畫，是「極音速空射攻勢反水面作戰」（HALO）計畫的重啟，MACE計畫預計於2027年取得初始作戰能力，並在同年首次採購353枚飛彈，總經費約1.56億美元，其中部分資金會用於整建生產線設施，一旦進入全面量產，每年將能生產出500枚「黑鬍子」飛彈。

報導指出，該計畫推進速度極快，自需求提出至量產僅約兩年時間，顯示美軍正以加速模式回應高超音速武器競爭壓力；在後續規劃上，美國海軍已在預算展望中計畫於2028採購691枚、2029年採購976枚、2030年採購1115枚，以及2031年採購1375枚，顯示其將成為海軍庫存中數量最多的極音速打擊武器。

報導指出，過去美軍高超音速飛彈計畫進展不順，尤其是HALO反艦飛彈最終因預算問題停擺，使MACE成為目前唯一實際推進的空射高超音速打擊方案。

在作戰運用上，「黑鬍子」飛彈射程與LRASM反艦飛彈相近，但採用較小型戰鬥部，強調快速打擊高價值、時間敏感目標，顯示其戰術定位偏向「高頻率打擊」而非單次重擊。

Castelion公司雖然並未公布「黑鬍子」性能參數，但早期飛行測試時速度就已達4馬赫，並且其設計為極音速武器，因此速度預計達5馬赫，陸射版射程上看800公里。

該飛彈將由F/A-18E/F與F-35C戰機發射，其中F-35C可在內部彈艙攜帶4枚飛彈，在維持匿蹤性能下具備高超音速攻擊能力，大幅提升單機打擊密度。

此外，「黑鬍子」亦規劃整合至陸軍M142「海馬斯」系統，顯示其具備跨軍種運用潛力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法