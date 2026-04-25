軍演互尬！中國在呂宋東部外海實彈開火 未公布時間與座標

中方近日在菲律賓呂宋島東側海域實施包含實彈射擊在內的聯合演訓，但未公布具體時間與位置。圖為中國解放軍海軍艦艇過去進行主砲實彈射擊訓練畫面。（圖取自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國在菲律賓東部外海進行實彈射擊，但未公布演訓的具體時間與座標。中國解放軍表示，已在呂宋島東側海域實施軍事演訓，內容包含實彈射擊與多項聯合作戰科目。同一時間，美國、菲律賓及多國部隊正於該區域展開「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。

根據《路透》報導，中國南部戰區24日發布聲明指出，相關演訓由編隊執行，科目包括實彈射擊、海空協同、快速機動及海上補給，用於測試整體聯合作戰能力。

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報導指出，中方未說明此次演訓的具體時間、精確位置及參與兵力規模，也未公布相關安全區域或航行限制資訊。

此次演訓由中國南部戰區部隊編隊實施，涵蓋海空聯合行動、快速機動及海上補給等課目，呈現整體作戰流程的訓練內容。另一份聲明指出，中國將此次演訓定性為「必要行動」，並表示將依據區域安全情勢，持續進行相應軍事活動。

目前中國軍方尚未公布此次實彈演訓的完整細節，相關資訊仍有限。

目前美國與菲律賓正舉行年度「肩並肩」聯合軍演，並有包括日本在內的多國部隊參與。該演習自4月20日展開，持續至5月初，涵蓋海上打擊、防空反飛彈及多國協同作戰等科目，並在菲律賓多地進行。

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