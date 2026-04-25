刻意還是巧合！ 日艦「雷」舷號107經台海 中國派107編隊實彈軍演

共軍舷號107的遵義號軍艦，是解放軍海軍的一艘055型飛彈驅逐艦，滿載排水量可達13400噸。（圖：取自新華網）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本海上自衛隊護衛艦「雷」號（舷號107）本月17日通過台灣海峽，前往南海參與美國與菲律賓的「肩並肩」聯合軍演，這把中國當局氣壞了，派出以055型軍艦為主的4艘軍艦，在菲律賓呂宋島以東海域進行海空協同操演，中國對這4艘軍艦的編隊就叫「107編隊」，無論是巧合還是刻意，針對互尬意味極其明顯。

中國解放軍此次派出的4艘軍艦，從共軍發佈的影片中，確認有055型遵義號（舷號107）、052D型合肥號（舷號174），以及1艘903A型補給艦在內，由於是以遵義號為主，因此共軍稱其為「107編隊」。

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日本海上自衛隊護衛艦「雷」號（舷號107）17日通過台灣海峽，前往南海，參與美國與菲律賓的「肩並肩」聯合軍演。（圖：取自日本海上自衛隊網站）

日本此次共派遣3艘軍艦參與美日菲聯合軍演，「雷」號走台灣海峽南下，戰力強大丶滿載噸位高達19000噸的「伊勢」號與1艘運輸艦則是選擇航經台灣東部海域南下，我方軍政人士先前的分析認為，這代表日本「已經很克制了!」，但中國似乎氣急敗壞，也由南部戰區派出4艘軍艦到菲律賓呂宋島東部海域進行演習，由於多艘俄羅斯軍艦日前曾在此處海域出沒，研判進行中俄海軍聯演的機率很高。

共軍舷號107的遵義號軍艦，是解放軍海軍的一艘055型飛彈驅逐艦，滿載排水量可達13400噸，於2024年4月在南部戰區海軍服役，艦上配有112具艦載垂直發射系統，可裝載各式共軍的艦載防空丶反艦飛彈。值得注意的是，遵義號軍艦經常執行特殊任務，2025年2月下旬，遵義艦與054A型飛彈護衛艦衡陽艦等艦，大老遠跑到澳洲海域內進行三次實彈演習，雖然演習地點位於公海，但因為並未事先知會澳洲，嚴重影響多個國際航班安全，引起澳洲政府的抗議。

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