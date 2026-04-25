日本自衛隊帶艦帶飛彈參與肩並肩 戰後首度進入菲律賓

日本海上自衛隊與菲律賓海軍於2021年進行海上演訓。過去日本多以巡邏或觀察員身分參與相關活動；根據最新報導，今年「肩並肩」演習中，日本將派出約1400名人員，並投入艦艇與反艦飛彈單位參與聯合演訓，參與形式出現變化。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本自衛隊在今年「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演中的參與方式出現變化。除派出約1400名人員外，日方同步投入海上艦艇與岸基反艦飛彈單位，並參與實彈演練，相關部隊已進入菲律賓境內展開訓練。

根據《路透》報導，日本今年以正式參與方身分加入演習，並參與包含實彈射擊在內的演訓科目，涵蓋海上打擊、飛彈防禦與多國協同作戰等項目。過去自衛隊多以觀察員身分參與「肩並肩」，此次則轉為直接投入實際演訓。

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另據《日本時報》報導，日本此次派出約1400名人員參與演習，規模僅次於美國與菲律賓，參與單位涵蓋陸上、海上及航空自衛隊，並包含醫療與後勤編組。同時，日方亦投入海上自衛隊艦艇及陸上自衛隊88式岸基反艦飛彈系統，並規畫進行實彈射擊訓練。

戰後首次進入菲律賓 制度調整支撐部署

此次部署也是日本戰後首次有具作戰能力的部隊進入菲律賓參與聯合軍演，相關安排基於日菲簽署的「相互准入協定」（RAA），使自衛隊得以在菲律賓境內進行訓練與部署。演習範圍涵蓋菲律賓多地，包括北部面向台灣方向的區域，日本部隊與美菲單位進行聯合操作與火力課目演練。

日本此次參演的背景，與其長期安全政策調整有關。日本戰後依據憲法第九條採取放棄戰爭的安全原則，並長期限制武器出口與海外軍事行動；自1967年實施「武器出口三原則」，2014年改為「防衛裝備移轉三原則」，至2026年進一步修訂「防衛裝備移轉三原則」相關規範，取消過去僅限非戰鬥裝備的限制，改為在審查機制下允許出口具殺傷力的防衛裝備。

本次「肩並肩」聯合軍演預計持續至5月初，目前相關演訓仍在進行中。

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