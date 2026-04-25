美日將在巴士海峽南端海域實彈擊沉靶艦 肩並肩軍演首見此課目

美國海軍於2021年在夏威夷外海實施「實彈擊沉演習」（SINKEX）畫面，此類演練用於驗證對海打擊流程與命中效果，與本次「肩並肩」軍演中規畫的擊沉靶艦課目性質相同。（美國海軍資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本自衛隊預定在菲律賓參與「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演期間，於呂宋島北部抱威（Paoay）外海進行反艦飛彈實彈射擊，演練內容包含擊沉充當靶艦的退役艦艇，為「肩並肩」軍演首見此類課目。該海域位於菲律賓北部沿岸、巴士海峽南端航道，相關課目已列入本次演習規畫。

日本陸上自衛隊2025年進行88式陸基反艦飛彈（Type 88 SSM）實彈射擊的檔案照。（取自日本陸上自衛隊）

演習海域面向台灣南側航道

菲律賓武裝部隊表示，今年「肩並肩」軍演納入多項實彈課目，其中包括以退役艦艇作為靶艦的反艦飛彈射擊。演習地點位於菲律賓北部沿海海域，鄰近巴士海峽南端航道，該區域連接台灣與菲律賓之間的重要海上通道。

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據《美聯社》報導，菲律賓軍方說明，該項射擊課目將於演習期間實施，重點在於海上目標射擊流程與實際射擊驗證，並結合聯合部隊行動進行整體演練。

報導指出，日本自衛隊此次將動用88式陸基反艦飛彈（Type 88）。該型飛彈具備掠海飛行能力，射程約150公里，主要用於攻擊水面艦艇，相關射擊課目已納入本次軍演項目，將依演習進度分階段執行。這類以實彈擊沉退役艦艇的演練，在軍事上通常稱為「擊沉演習」（SINKEX），主要用於驗證武器射擊流程與命中效果。

根據日本防衛省公開資訊，日本此次將派遣約1400名自衛隊人員參與演習，並搭配海上自衛隊艦艇與相關裝備進入菲律賓演習區域。相較過去多以觀察員或後勤支援形式參與，此次納入實彈射擊項目，參與方式出現變化。

另據《日經亞洲》報導，日本近年逐步調整防衛政策與對外合作模式。2026年修訂相關規範後，已取消過去僅限非戰鬥裝備的限制，改為在審查機制下允許輸出部分具殺傷力的防衛裝備，並擴大與區域夥伴的軍事合作。

目前「肩並肩」軍演仍在進行中，相關實彈射擊與擊沉靶艦課目預計於演習期間依序實施，具體時間與細節尚未對外公布。

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