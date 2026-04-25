反制無人機攻擊用「硬殺手段」！ 憲兵採購25組「輕兵器火控系統」

以色列 Smart Shooter 公司研發「智慧型火控瞄準鏡」（Fire Control System）系列中的SMASH X4，可大幅提升步槍在打擊地面目標及小型無人機（C-UAS）時的精準度，可能是我國採購的標的。（圖：取自 Smart Shooter 公司網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕為反制共軍及潛伏在台灣人士可能採取的無人機攻擊，軍方規劃採購車載式丶固定式以及人攜式無人機反制系統，保護重要軍政單位據點及國家關鍵基礎設施安全，軍方還規劃以「軟殺丶硬殺手段」全面反制，根據軍方最訊息指出，憲兵指揮部本週率先啟動「硬殺手段」，規劃以2189萬元向外商採購25組的「輕兵器火控系統」，結合憲兵現有的槍械後，即可鎖定具威脅的無人機並且直接擊落。

根據憲兵指揮部本週發佈的招標文件顯示，「輕兵器火控系統」要有紅點反射性瞄準鏡，4倍放大並可安裝於標準導軌上（MIL-STD軍規-1913，或同等品），可在日夜間操作，要內建射控電腦系統，在無人機模式時要有自動模式丶追蹤UAV功能，在作戰運用上，日夜間都要在400公尺以上。

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招標文件還特別註明，適用的支援武器，包括M4丶AR15或SR25步槍。

據了解，部分的憲兵部隊目前都已在使用M4步槍，至於AR15或SR25步槍則是憲兵特勤隊使用的裝備。

軍方擬向美國採購的車載式反制無人機系統，預料也是交由憲兵指揮部運用。（圖：取自諾斯洛普．格魯曼官網）

軍方並未指名要採購哪一家的產品裝備，但軍事社群及研究國內外槍械的愛好者，以憲兵招標文件及規格進行搜尋，認為最可能要採購的裝備標的，是以色列 Smart Shooter 公司研發「智慧型火控瞄準鏡」（Fire Control System）系列中的SMASH X4，其核心功能是將 4 倍光學放大倍率與 AI 影像識別技術結合，大幅提升步槍在打擊地面目標及小型無人機（C-UAS）時的精準度。

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