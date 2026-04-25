憲兵「輕兵器火控系統」 前特勤教官陳重光：針對實戰痛點的裝備優化

前特勤教官陳重光認為，憲兵指揮部擬採購25組的「輕兵器火控系統」，顯示我們的反恐單位正積極與歐美特戰體系接軌，這種針對實戰痛點進行的裝備優化，確實是值得肯定的專業進步。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵指揮部本週對外招標，規劃以2189萬元向外商採購25組的「輕兵器火控系統」，結合憲兵現有的槍械後，即可鎖定具威脅的無人機並且直接擊落。招標文件還特別註明，「輕兵器火控系統」適用的支援武器，包括M4丶AR15或SR25步槍。

曾在特勤隊受訓並服役24年的前特勤教官陳重光今天受訪指出，他不清楚憲兵此次要採購什麼裝備，不過從標案裡面提到的 M4卡賓槍、AR-15步槍、還有 SR-25狙擊步槍這幾種裝備來看，這些本來就是國內頂尖特種單位在用的主力武器，像憲兵衛戍區或反恐先遣隊這類等級的部隊。

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陳重光說，「火控系統」是幫步槍加上一個更聰明的輔助系統，有點像讓武器多了一個大腦。讓人在很複雜的環境裡，面對像無人機這種又小又快的目標，可以更快抓到、打得更準。以他的判斷，這比較像是在做特定區域的安全準備，特別是以台北市這種核心區域為主。現在無人機的威脅越來越明顯，負責首都防護的單位，本來就有需要把這種「精準處理空中威脅」的能力補上，讓第一線人員可以在城市環境裡快速反應。

他認為，當然也不一定全部都是直接拿去實戰用，這批裝備數量看起來不多，很有可能是先給少數精銳單位做訓練跟測試，慢慢整理出一套標準流程（SOP），之後再看情況推廣，變成整體反無人機作戰的參考依據。」

憲兵特勤隊前年曾向監委展示「限制空間戰鬥訓練場」及反恐戰術與戰技。（軍聞社提供）

陳重光表示，針對現代反恐戰術的演進，卡賓槍如 M4 或 AR 系列步槍 的裝備升級，關鍵不僅在於槍枝本身，更在於配件的整合應用。在現代高強度反恐作戰中，特戰隊員通常需配戴全套重型防護裝備，包含防毒面具與高防護等級的領口防彈衣。在這種狀態下，隊員的頸部活動度受限，無法像傳統射擊姿勢那樣將臉頰深壓貼腮。

因此，現今國際特戰趨勢是將瞄準鏡基座高度大幅提升。無論是內紅點還是全功能瞄準鏡，透過加高的轉接基座（Riser Mount），能讓射手在維持身體挺直、視線自然平視的狀態下完成瞄準，這對於提升反應速度與戰場感知力至關重要。

他表示，從這點觀察，國內單位選擇具有全段皮卡汀尼導軌優勢的 AR 系列槍種作為擴充平台，顯示出我們的反恐單位正積極與歐美特戰體系接軌。這種針對實戰痛點進行的裝備優化，確實是值得肯定的專業進步。

憲兵指揮部本週對外招標，規劃以2189萬元向外商採購25組的「輕兵器火控系統」，結合憲兵現有的槍械後，即可鎖定具威脅的無人機並且直接擊落。招標文件還特別註明，「輕兵器火控系統」適用的支援武器，包括M4丶AR15或SR25步槍。圖為以色列 Smart Shooter 公司研發「智慧型火控瞄準鏡」系列中的SMASH X4。（圖：取自 Smart Shooter 公司網站）

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