烏軍飛彈打進俄境！無人機產線遭擊 黑海巡邏艦同步受損

烏軍擊中俄羅斯羅斯托夫州Atlant Aero無人機生產設施，現場燃起大火（左）；另在塞凡堡擊中俄方Project 22460巡邏艦，造成艦體受損（右）。（圖取自Defense Express）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏軍飛彈打進俄羅斯境內目標。烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，已使用海王星（Neptune）巡弋飛彈擊中位於羅斯托夫州（Rostov）塔甘羅格（Taganrog）的無人機生產設施，另在俄海軍黑海艦隊總部所在地、克里米亞塞凡堡（Sevastopol），擊中一艘俄方巡邏艦。

根據烏克蘭軍事網站《Defense Express》報導，烏克蘭總參謀部指出，烏軍於4月19日對俄羅斯境內的Atlant Aero企業實施打擊。該設施支援俄軍無人航空系統生產。最新評估結果顯示，該廠區有2座廠房遭毀，另有4座建築受到不同程度損害，相關設施受損情況已獲通報。

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報導提到，遭攻擊的設施具備「莫爾尼亞」（Molniya）打擊偵察無人機的全週期生產能力，同時也負責供應「獵戶座」（Orion）無人航空載具（UAV）的關鍵組件。這兩款系統在俄烏戰場上被廣泛用於偵察與攻擊任務，包括針對烏克蘭基礎設施的行動。

除了針對俄羅斯本土設施的打擊，烏克蘭總參謀部也確認4月22日對塞凡堡一艘俄羅斯聯邦安全局（FSB）Project22460巡邏艦實施打擊。報導指出，該艦戰鬥控制區受損，目前該艦與廠房整體損害程度仍待進一步確認。

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