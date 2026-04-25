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日本無人機投入烏克蘭實戰！不到10萬可攔截俄軍「見證者」

2026/04/25 17:29

日本技術研發的Terra A1攔截無人機。（圖取自Terra Drone官方影像）日本技術研發的Terra A1攔截無人機。（圖取自Terra Drone官方影像）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本開發的無人機已在烏克蘭戰場投入實測並執行攔截。根據烏克蘭軍事網站《Defense Express》報導，由日本開發商參與投資的「Terra A1」攔截無人機已正式交付部隊，用於攔截俄軍使用的Shahed系列自殺式無人機（意為「見證者」，俄方稱「天竺葵」Geran）。

這款無人機單價約3000美元（約新台幣9.4萬元）。報導提到，該系統以低成本與快速部署為設計重點。第一批系統已送達作戰單位，由前線人員在真實戰鬥環境下評估性能，工程團隊則同步收集回饋用於系統優化。

該計畫由日本開發商投資Amazing Drones公司實施。報導提到，Terra A1的物理設計強調簡單與實戰可行性。該系統具備高機動性能，可快速回應操作員指令，並搭載數位日間鏡頭，用於辨識空中目標。

開發商聲明指出，「目前已在作戰單位進行防禦部署，實地環境評估正持續進行」，該機型設計用於對付空中目標，縮短了發射前的準備時間。烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）地區防空單位表示，系統操控穩定，即使在劇烈機動時仍能維持性能。

這項部署採分階段方式進行。報導提到，目前由單一單位進行首波測試，相關結果將決定是否擴大規模。若Terra A1在攔截Shahed無人機的測試中確認成效，開發商計畫進一步強化其量產能力。

除了提供烏克蘭戰場使用，開發商正評估未來出口至同樣面臨低成本巡遊彈藥（Loitering Munition）威脅的區域。目前相關實戰數據正持續彙整中。

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