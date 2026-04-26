40年首次！北約擬換掉E-3預警機 改採瑞典系統＋加拿大機體

阿拉伯聯合大公國空軍操作的紳寶（Saab）GlobalEye空中預警機。北約目前評估以該型系統搭配龐巴迪（Bombardier）機體，作為現役E-3「哨兵」（Sentry）預警機的替代方案。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約（NATO）正考慮以瑞典紳寶（Saab）提供的預警系統，搭配加拿大龐巴迪（Bombardier）機體平台，作為取代長期由美國波音（Boeing）提供的E-3「哨兵」（Sentry）空中預警機之替代方案，這將是自 1980 年代以來，北約首次評估不再以美製機型作為核心空中監控平台。

根據《Defense News》報導，報導指出，該方案傾向採用「感測器與機體分離」的組合架構，由Saab提供雷達與預警系統，並由龐巴迪提供飛機平台。相關方案目前仍處於供應鏈評估與規格審查階段，作為E-3系統的後續替代選項進行評估。

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過去40年間，北約空中預警能力主要依賴E-3系統運作。該機型搭載大型旋轉雷達，負責在空中執行長時間監控任務，可偵測敵方飛機、飛彈與其他空中威脅，並即時提供戰場資訊給各國部隊。隨著機隊逐步接近服役年限，各成員國開始盤點替代方案。報導提到，新方案傾向採用不同機體與感測器的組合模式，而非延續單一整合式機型設計。

空中預警機在北約架構中扮演關鍵角色，主要負責空域監控、目標追蹤與戰術指揮協調。這類平台可在遠離前線的空域運作，並透過資料鏈將情報即時傳遞給戰機與地面部隊，是聯合作戰體系中的重要節點。

報導指出，未來替代方案將持續維持這類任務功能，但在系統組合與機體選擇上出現調整。這項轉換規畫，反映北約國家對未來空中情報監控（ISR）能力的規格調整。目前相關方案的具體技術細節與整合架構，仍由各成員國進行可行性研究。

目前該案仍處於供應鏈評估與規格審查階段，相關採購與競標作業尚未定案。各成員國正就機體平台、感測器整合與後續維護模式進行可行性研究。美製系統在北約內部的長期使用慣例是否將因此改變，已成為區域國防產業焦點。

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