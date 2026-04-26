美軍量產型MQ-25「刺魟」完成首飛 無人加油機進入飛測階段

美國海軍MQ-25「刺魟」無人加油機的T1原型機進行飛行測試，該機型是今日首飛成功之量產代表型的前身。 （圖：波音公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍與波音公司（Boeing）於當地時間25日寫下無人艦載航空史的新頁。第一架「量產代表型」（Production-representative）的 MQ-25「刺魟」（Stingray）艦載無人加油機，已於伊利諾州的中美聖路易機場順利完成首飛。這標誌著該計畫正式從地面測試轉入全飛行測試階段，為未來航空母艦部署奠定關鍵里程碑。

首架邁向量產階段的 MQ-25「刺魟」無人加油機進行首飛。與先前的測試平台不同，此型號更接近未來實際部署於航艦的實戰構型。 （圖：The Aviationist）

根據軍事網站《The Aviationist》報導，本次首飛原定於2025年底進行，雖因技術調整推遲至2026年初，且曾在4月22日因故中止一次起飛嘗試，但最終圓滿完成。首飛過程中，由一架TA-4J「天鷹」（Skyhawk）教練機與海軍 UC-12M「休倫」（Huron）專機全程擔任觀測機。

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與2019年首飛的T1原型機相比，這架量產版MQ-25進行了多項關鍵修正。最顯著的改進在於安裝了可收放式的電光/紅外線（EO/IR）感測塔，這使其構型更接近最終的實戰狀態。

美國海軍官方強調，MQ-25的核心任務是空中加油，旨在將 F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）是戰機從繁重的「夥伴加油」（Buddy Tanking）職責中解放出來。數據顯示，目前「超級大黃蜂」約有三分之一的架次必須用於執行加油任務，MQ-25的投入將使有人戰機能全數回歸作戰職責。

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