美軍核潛艦再+1！「愛達荷號」成軍 一個月內第2艘服役

「愛達荷號」核動力攻擊潛艦於2026年4月25日正式成軍服役。圖為該艦先前完成建造，首度駛入格羅頓潛艦基地的畫面，其為美軍一個月內第二艘成軍的維吉尼亞級潛艦。（圖： 美國海軍）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美國潛艦建造產能持續推進，美國海軍第26艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦正式加入艦隊。「愛達荷號」（USS Idaho, SSN 799）25日在康乃狄克州新倫敦海軍潛艦基地完成成軍儀式。

據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，這也是美軍在約一個月內，第二艘完成成軍的同級潛艦。此前「麻薩諸塞號」（USS Massachusetts）已於3月28日服役，同型艦正持續加入艦隊序列。

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「愛達荷號」由通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat）與亨廷頓英格爾斯工業（HII）共同建造，艦長約115公尺，排水量約7800噸。該型潛艦主要執行反潛、反艦與情報監視等任務，是美軍現役主力攻擊潛艦之一。

美國國防部提出的2027財年預算草案中，包括建造兩艘維吉尼亞級潛艦的完整經費，並規畫為另外四艘潛艦進行提前採購。相關預算規模顯示造艦計畫仍處於推進階段。

「愛達荷號」為美軍歷史上第五艘使用該名稱的軍艦，也是繼1919年同名戰艦之後，再度使用此艦名的海軍艦艇。

公開資料顯示，「愛達荷號」屬於維吉尼亞級潛艦的第4批次（Block IV）。該批次設計重點在於延長維修週期與提升部署效率，使潛艦在服役期間可執行更多次遠洋任務。此級潛艦配備12具垂直發射系統（VLS），可發射「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，並搭載4具533公厘魚雷發射管，使用MK48重型魚雷。艦上還整合新型聲納與光電桅杆（Photonic Mast）系統，以取代傳統潛望鏡。

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