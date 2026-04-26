極權國家抱團促亞洲集體防衛 余宗基揭美伊戰爭與台海戰略連動性

前國防大學政治作戰學院院長余宗基。（本報資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美伊戰爭尚未平息，前國防大學政治作戰學院院長余宗基今（26）日指出，美伊戰爭強化了邪惡軸心國家間的合作，而極權國家抱團取暖的好處，正是目的為協防台灣的「亞洲版北約」集體防衛機制的啟動，他認為，全世界是一盤具連動性的棋，台海不會是單一事件，其他周邊國家也會介入。

世界台灣人大會及台灣國家聯盟今日舉辦第14屆海內外台灣國是會議，下午舉辦「專題座談一：國家安全」，由台灣基進秘書長馬依翔擔任主持人，台師大東亞系教授范世平、前國防大學政治作戰學院院長余宗基、國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲與談。

世界台灣人大會及台灣國家聯盟今日舉辦第14屆海內外台灣國是會議，下午舉辦「專題座談一：國家安全」，邀請國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲與談。（記者黃靖媗攝）

余宗基指出，美伊戰爭讓邪惡軸心國家之間的合作加劇，中國是當中最主要的助力，不僅提供衛星座標方位，協助伊朗鎖定攻擊美軍，還提供伊朗各式導彈、反艦飛彈、雷達，助伊朗破解美軍匿蹤戰機。邪惡軸心國家泛指中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國。

余宗基認為，極權國家抱團取暖對台灣的好處，正是亞洲版北約集體防衛機制的啟動，目的為協防台灣。這次史上最大的年度大規模聯合軍演「肩並肩」便是一例，日本軍艦參加「肩並肩」前更特別穿越台海，對中國來講是日本直接表態「日本有事、台灣有事」。

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余宗基表示，美國總統川普現在雖然正在針對伊朗進行全面軍事處理，但事實上，處理的就是背後的中國，只有成功解決伊朗問題，才有辦法產生威嚇力，讓中國不敢對台動武。在戰略上具有連動性，並非單一事件。

余宗基指出，全世界是一盤具連動性的棋，台海不會是單一事件，其他周邊國家也會介入；戰爭不是區域性的，當台海戰爭發生時，俄羅斯屆時一定會攻擊北約國家，目的為牽制美國在北約部署的美軍。

蘇紫雲表示，聯大第2758號決議不代表台灣，此趨勢已愈來愈明顯，英國、澳洲、荷蘭、加拿大等國國會都已經通過聯大第2758號決議不涉台。

蘇紫雲也指出，我國政府開發援助（ODA）金額佔GDP比例全世界倒數第二名，只比泰國多一點，台灣雖然受到不平等對待，但台灣享有外匯順差正是因為國際秩序與市場，應合理回饋國際社會，平衡過往對金錢外交的污名化。

蘇紫雲也點出幾項台灣目前面臨的問題，他指出，台灣的年度海巡署預算偏低，僅有約新台幣300億元，全民國防教育預算也不足，不到1000萬元；且台灣東部戰略地位愈發重要，但若要在東部增加軍事設施，還需要強化交通建設，並針對環保與強化軍事取得平衡及共識；共諜案目前平均判刑僅19個月，甚至很多起案件僅判緩刑，會使前線反情報單位感到寒心。

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