烏軍擬部署2.5萬台機器人！前線運補、撤傷逐步改由機器執行

烏克蘭軍方於4月10日進行地面無人載具（UGV）實測，由遠端操控載具發射RPG-7火箭推進榴彈。烏軍目前正擴大部署此類無人平台，以執行運補及高風險戰術任務。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭規畫部署2.5萬台地面機器人，前線運補、傷患撤離與排雷等高風險任務，正逐步轉由無人系統執行，相關裝備已投入部分前線單位測試，並持續擴大部署。

根據軍聞網站《Defense News》報導，這項部署聚焦於將人員從最容易遭鎖定的後勤環節移出。前線運補需在砲火與無人機威脅下進行，一直是傷亡率最高的任務之一。烏方正透過擴大無人載具使用，降低人員在補給線上的暴露風險。

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這項計畫涵蓋約2.5萬台地面機器人，作業內容包括彈藥運輸、傷患後送與排雷等任務。報導提到，這些系統並非單一型號，而是由多種平台組成，依不同任務需求配置使用。

烏方同時擴大與本土產業合作，目前已有約280家公司參與相關開發與生產，將原本以偵察為主的無人系統，轉向支援後勤與實體作業的地面平台。

報導指出，部分地面機器人已投入前線單位進行實測，並依實戰回饋調整電池續航、通訊穩定性與載重能力。相關數據將作為後續量產與採購決策依據。

目前烏方正同步擴張供應鏈與生產能力，在預算範圍內提升無人載具數量。隨著裝備逐步進駐前線，相關系統整合與實際部署仍在持續測試與調整中。

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