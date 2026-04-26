印太戰力布局很重要！三澤基地駐日美軍換裝F-35A

日前已飛抵日本三澤基地的美軍F-35A戰機。（取自美軍DVIDS）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國空軍持續推動印太地區戰力現代化，根據《星條旗報》報導，駐紮於日本三澤空軍基地的美軍第35戰鬥機聯隊，25日舉辦F-35A戰機成軍儀式，取代F-16戰機，使得駐日美軍空中兵力邁入嶄新階段，以及美軍對於東亞防務的重視。

美軍規劃，三澤基地將以48架F-35A取代原有36架F-16戰機，提升機隊規模與整體作戰能力。這項換裝屬於美國國防部2024年公布、總額100億美元的駐日戰術航空現代化計畫之一。

美軍第35聯隊指揮官戴維森上校在啟用典禮中表示，引進F-35戰機後，部隊將持續強化美日同盟、維護部隊安全，並確保印太地區穩定。美軍第五航空隊司令凱瑞中將則指出，F-35不僅是取代F-16的新機種，更是因應新世代威脅的重要戰力。

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三澤基地為日本境內，唯一由美國空軍與日本航空自衛隊共同操作F-35A戰機的基地。美方官員指出，日本已規劃採購147架F-35戰機，總金額達230億美元，為美國以外最大規模機隊。

美方衡量，印太地區面臨中國軍力擴張、北韓彈道飛彈試射及俄羅斯網路攻擊等多重挑戰。F-35A具備匿蹤設計、較大酬載重量與更長航程，並可執行壓制敵防空系統任務。

為配合新機進駐，美軍已於2024年成立第35彈藥中隊，並提前運抵相關支援設備，供維修人員熟悉操作。另外，部分原駐三澤的F-16戰機，已於去年轉移至南韓烏山空軍基地。

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