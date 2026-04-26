美取得對伊朗空優 舒孝煌：伊殘存防空火力仍具威脅

參與對伊朗攻擊的美軍EA-18G電戰機。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美、伊對峙態勢尚未告終，國防院副研究員舒孝煌指出，美國對伊朗發動「史詩之怒行動」（Operation Epic Fury）初期，即以制空權、精準打擊與防空制壓為核心，結合電子戰與匿蹤戰機，迅速重塑戰場空中與電磁環境，建立作戰優勢。而美軍已從單一平台作戰，轉向整合匿蹤戰機、傳統戰機、無人系統與電磁頻譜作戰的多層次架構。不過，即便掌握空優，伊朗殘存防空火力仍具威脅，美軍戰機曾遭擊落或受損，凸顯高強度空戰環境下，制空權並非絕對安全保障。

（全文「美國空襲伊朗的防空制壓作戰」由國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌撰寫，本報獲國防院同意全文刊登）





美國「史詩之怒行動」（Operation Epic Fury）前24小時，建立在全面空戰及電子戰架構上，包括確保制空權（Air Superiority）、提供精確打擊能力、壓制敵方防空系統（Suppression of Enemy Air Defenses，SEAD），並在電磁頻譜取得優勢。

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防空制壓作戰

美軍防空制壓作戰平台在行動期間重塑伊朗關鍵空域的空中與電磁環境。目前主要防空制壓資產是海軍的EA-18G戰機，可對敵方雷達進行硬殺及軟殺攻擊，包括干擾監視及射控雷達、破壞通訊網路、支援反輻射及遠距打擊武器。

美國空軍防空制壓戰機通稱「野鼬」（Wild Weasel），現由F-16CJ擔任，攜帶AN/ALQ-167「憤怒小貓」（Angry Kitten）電戰莢艙。該莢艙原本供訓練使用，已發展成美軍所稱的「認知」電子戰或「軟體定義」電子戰系統，核心技術為嵌入軟體中的人工智慧（AI）演算法，自動評估並回應新型對手技術，感知並適應電磁環境，即時生成干擾波形，不需人工介入，具備同時模擬多種雷達訊號、根據飛機反應調整自身行為、使用不同干擾方式突破對抗，甚至生成「未知威脅」情境的能力。F-16CJ可配備AGM-88反輻射飛彈，整合AN/ASQ-213 HARM目標標定系統（HTS），定位敵方電磁訊號，透過LINK 16與其他作戰平台協同作戰，對敵整合式防空系統實施動能（擊殺）及非動能（干擾）摧毀。

作戰體系的穿透層（penetrating layer）由B-2匿蹤轟炸機、F-22與F-35戰機構成，F-22及F-35憑藉其匿蹤能力、整合式感測器及網路化戰場態勢感，負責確保制空權及執行作戰初期的防空制壓作戰，可在保持隱蔽情況下偵測、追蹤及打擊防空雷達、飛彈及敵方作戰飛機，執行高價值打擊任務，建立空中走廊，使後續部隊在更低風險下持續作戰。

當敵先進防空系統削弱後，F-16及F/A-18等戰機對指揮中心、機場及軍港、通信樞紐執行精確打擊。A-10攻擊機則對防空密度較低的分散目標，或機動飛彈單位提供額外打擊火力。低成本無人戰鬥攻擊系統（LUCAS）也被用於偵測敵方防空系統、打擊雷達及飛彈陣地，或通訊中繼站及後勤節點等次要目標，並迫使敵方啟動雷達並消耗攔截彈。

空中預警及管制機負責指揮戰機巡弋、協調高密度空域任務、引導攔截任務，RC-135偵察機可擔任空中中繼平台，擴展空中網路的覆蓋範圍，蒐集電子情報，並偵測電磁訊號源。P-8海上巡邏機與海軍ISR平台追蹤艦艇與潛艇，形成持續性資訊優勢。

美軍作戰向未來對手傳遞訊號

由伊朗戰場可以觀察，「史詩之怒行動」的空戰與電戰力量組合，向潛在對手傳達多重訊號。其制空權、打擊、SEAD、飛彈防禦與海上控制被視為互相強化，而非各自獨立的任務。這顯示美國空權不再只依賴單一高性能平台，而是依靠匿蹤戰機、多用途戰機、無人系統與頻譜作戰資產的整合架構，藉低成本無人機、先進戰機及密集的電磁協同作戰，在高威脅環境中取得優勢。

伊朗殘存防空火力仍能擊落美軍戰機

美國空軍仍未能完全剷除伊朗防空能力。4月3日，一架美國空軍第4聯隊F-15E戰機在執行任務時遭伊軍擊落，可能是遭肩射紅外線導引飛彈擊落，另有一架A-10戰機遭擊傷；3月19日尚有一架F-35戰機遭擊傷，但仍安全返航。此次戰鬥搜救任務（CSAR）代號為DUDE44，出動達155架飛機、數百名人員，損失11架飛機，幸好2名F-15E飛行員先後被安全救援，並無人員損失。

美、以因視距外（BVR）武器迅速消耗，兩國空中武力被迫接近甚至深入伊朗領空，以成本較低且數量充足的傳統炸彈打擊目標，甚至在超低空以機砲掃射可能是無人機發射車等隨機目標，使作戰風險顯著上升。即使掌握制空權，並不代表不會遭到防空武器威脅。美軍已大幅減少縱深打擊行動，但由於視距外武器短缺嚴重，這類任務仍可能持續進行。

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