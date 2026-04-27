最後一批28輛M1A2T戰車抵台 板車轉運裝訓部

台灣對美採購M1A2T戰車已陸續成軍，最後一批28輛昨天運抵台北港，於今天凌晨開始移動到湖口裝訓部。（資料照，記者方賓照攝）

〔中央社〕台灣對美採購的最後1批、28輛M1A2T戰車昨晚運抵台北港，於今天0時10分起由民間大型拖板車運載駛離台北港，將轉運至位於新竹湖口的裝甲兵訓練指揮部，現場出動警方與憲兵進行交通管制。

中央社記者實地前往台北港外聯絡道路，從0時10分開始，十多輛民間拖板車陸續駛出台北港，板車上載有被黑色防水布包裹的M1A2T戰車，將經由西濱快速道路轉運至新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部，沿途除有警方實施交管外，憲兵車輛亦在運輸車隊前、後方押車警戒。

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陸軍有約千輛戰車，包括CM-11勇虎式戰車、M60A3戰車，但使用已逾20年，除購置新引擎換裝於M60A3戰車，陸軍也編列新台幣405億2415萬元，於民國108年至116年持續預算，對美採購108輛被譽「地表最強戰車」的M1A2T戰車，規劃駐防六軍團衛戍北部地區。

首批38輛M1A2T已於113年12月抵台，並於去年7月10日在新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，當時共出動4輛戰車、射擊19發，全數命中模仿中共戰車正面外型的標靶，展現獵殲（Hunter-Killer）系統的精準度與穩定性；第2批42輛M1A2T戰車於114年7月28日抵台，這兩批戰車現均已成軍。

至於最後1批共28輛M1A2T，已於今年2月底、3月初在美國生產完畢，透過海運於昨天運抵台北港；待台美共同完成點交、執行後續相關訓練（換裝、戰備任務訓練、鑑測等）後，M1A2T戰車將全戰力成軍。

值得注意的是，台灣除軍購108輛M1A2T戰車，也同步採購14輛M88A2救濟車、16輛M1070A1運輸車、16輛M1000運輸板車。

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