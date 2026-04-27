共軍第4艘航艦瞄準核動力 噸位與載機量對標美軍福特級

根據社群平台X帳號「PLA Military Update」於2025年12月發布衛星影像，中國第4艘核動力航空母艦（Type 004）正於大連建造。（圖取自PLA Military Update X帳號）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國正推進第4艘航空母艦建造計畫，朝核動力技術發展。根據開源情報與衛星影像分析，該艦預估排水量達12萬噸，並規畫在艦載機數量與整體規模上，對標美國海軍福特級（Ford-class）航空母艦。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，相關推估指出該艦船體結構已初步成形，截至2026年初整體進度約達25%。相較於美國福特級約10萬噸的排水量，中國新航艦的體積增加，對應更大的內部空間配置。

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報導指出，相關推估顯示該艦載機數量可能達約105架，規模高於福特級常見配置。外界推測其艦載機組成可能包含J-35匿蹤戰機、J-15T多用途戰機，以及KJ-600空中預警機（AEW&C）。

除了艦載機數量，核動力推進系統（Nuclear Propulsion）被視為該艦的核心變數。福特級航艦憑藉核動力獲得長效航程，若中國新航艦採核動力設計，將有助降低對後勤補給的依賴，提升遠距部署能力。此外，外界推測該艦可能搭載電磁彈射系統（EMALS），以支援高頻率的戰機起降。

儘管在預估尺寸與數據上具備規模，但報導同時指出，美國福特級仍保有質性優勢。這包含更成熟的航艦打擊群整合生態、先進作戰系統，以及數十年的高強度海戰操作經驗。

報導分析指出，中國的發展方向在於透過船體規模與載機量拉近距離，並嘗試縮小在彈射系統與航空整合上的技術落差。外界認為，相關能力可能影響其在南海及西太平洋的部署模式。目前推估該艦可能於2028年至2029年進行海試，並規畫於2030年前後服役。

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