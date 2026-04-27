砲彈打到150公里！這款155mm新彈飛出去還會自己加速

Tiberius Aerospace研發的「Sceptre」155mm衝壓動力砲彈示意圖。（圖取自Tiberius Aerospace）

〔編譯陳成良／綜合報導〕外國軍聞媒體報導，外國一款155公厘砲彈已完成實射測試，並在飛行途中啟動內部引擎，進入持續推進狀態。測試顯示，彈體在離開砲管後仍能維持動力飛行。

開發這款彈藥的是Tiberius Aerospace，一家專注於長程火力與推進技術的軍工新創公司。根據《Army Recognition》報導，該型彈藥已由標準榴彈砲完成發射，並在飛行過程中啟動液態燃料衝壓引擎。

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報導指出，該彈藥設計射程約140至150公里，飛行速度約3.5馬赫。其命中精度小於5公尺CEP（圓概率誤差，指多次射擊後平均落點與目標的距離），並可在高空飛行。彈體長約155公分，發射重量約47.5公斤，搭載約5.2公斤彈頭。

該彈藥在發射時承受約18000G加速度（約為重力的1萬8000倍），並在出膛後進入動力飛行階段。系統採用液態燃料設計，可使用柴油、JP-4與JP-8等燃料，並具備後續整合導引系統的設計空間。

該彈藥設計可直接搭配北約標準公厘火砲系統使用，無需修改發射平台。報導指出，這類彈藥主要用於打擊指揮所、防空系統、雷達與後勤節點等目標。目前該系統仍處於測試與驗證階段，相關性能與作戰整合方式仍在持續評估中。

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