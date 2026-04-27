自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

砲彈打到150公里！這款155mm新彈飛出去還會自己加速

2026/04/27 12:11

Tiberius Aerospace研發的「Sceptre」155mm衝壓動力砲彈示意圖。（圖取自Tiberius Aerospace）Tiberius Aerospace研發的「Sceptre」155mm衝壓動力砲彈示意圖。（圖取自Tiberius Aerospace）

〔編譯陳成良／綜合報導〕外國軍聞媒體報導，外國一款155公厘砲彈已完成實射測試，並在飛行途中啟動內部引擎，進入持續推進狀態。測試顯示，彈體在離開砲管後仍能維持動力飛行。

開發這款彈藥的是Tiberius Aerospace，一家專注於長程火力與推進技術的軍工新創公司。根據《Army Recognition》報導，該型彈藥已由標準榴彈砲完成發射，並在飛行過程中啟動液態燃料衝壓引擎。

報導指出，該彈藥設計射程約140至150公里，飛行速度約3.5馬赫。其命中精度小於5公尺CEP（圓概率誤差，指多次射擊後平均落點與目標的距離），並可在高空飛行。彈體長約155公分，發射重量約47.5公斤，搭載約5.2公斤彈頭。

該彈藥在發射時承受約18000G加速度（約為重力的1萬8000倍），並在出膛後進入動力飛行階段。系統採用液態燃料設計，可使用柴油、JP-4與JP-8等燃料，並具備後續整合導引系統的設計空間。

該彈藥設計可直接搭配北約標準公厘火砲系統使用，無需修改發射平台。報導指出，這類彈藥主要用於打擊指揮所、防空系統、雷達與後勤節點等目標。目前該系統仍處於測試與驗證階段，相關性能與作戰整合方式仍在持續評估中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中