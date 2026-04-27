108輛到齊！陸軍最後一批28輛M1A2T戰車運抵台灣 年底前成軍有望

陸軍最後一批28輛M1A2T戰車已運抵國門。（諸葛風雲提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍對美採購的最後一批28輛M1A2T主力戰車今晨運抵台灣，代表我國對美採購的108輛M1A2T戰車已全數運抵。軍方人士透露，這28輛戰車將全數撥交陸軍584旅使用，由於前兩批戰車接裝與換裝訓練已累積充足經驗，最後一批戰車有機會於今年底前完成成軍，進一步強化北台灣裝甲戰力。

國軍最後一批28輛M1A2T戰車自今晨起，由多輛拖板車分批運離台北港，在憲兵與警方嚴密交通管制及押運下，轉運至新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部。車上戰車均以黑色防水布包覆，進入營區後始卸載，並由台、美雙方人員執行後續點交作業。

總統賴清德去年10月31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，並校閱部隊及裝備。（資料照，記者方賓照攝）

陸軍首批38輛M1A2T於2024年12月抵台後，即展開人員換裝、後勤整補等作業，並於2025年7月完成實彈射擊驗證，同年10月正式成軍，整體歷時約10個月；第二批42輛M1A2T戰車於2025年7月抵台後，已依既有訓練體系陸續完成成軍部署。這80輛M1A2T戰車，已完成陸軍584旅聯兵一營、聯兵三營，以及陸軍269旅一個戰車連的換裝。

至於最後一批28輛M1A2T戰車，軍方人士表示，依整體分配規劃，其中10輛用於裝訓部，269旅獲配1個戰車連（約14輛），其餘84輛則供陸軍584旅全旅換裝；本次到位的28輛，將撥交584旅聯兵二營，完成該旅整體換裝作業。

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該人士指出，首批與第二批戰車接裝期間，已建立完整的訓練、維保與戰備驗證機制，使後續批次得以採取成熟流程加速推進，因此，軍方對最後一批戰車換裝進度持審慎樂觀看法，在人員、編制與後勤能量已就緒情況下，若訓練進度順利，有機會於今年底前成軍，但仍將以訓練成效與戰備標準為最終依據。

國軍對美軍購108輛M1A2T戰車，同步籌獲14輛M88A2裝甲救濟車，以及M1070A1重型運輸車與M1000運輸板車等配套裝備。這批搭載120公厘滑膛砲的新式主力戰車，結合先進火控與「獵殲」系統，將成為國軍防衛北台灣的重要地面打擊核心，也象徵裝甲部隊邁入世代交替的關鍵階段。

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