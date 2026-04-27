敦睦艦隊走訪貝里斯等5友邦後再啟程 近期將重返太平洋

海軍敦睦艦隊日前造訪友邦貝里斯，近期可能再度穿越巴拿馬運河，進入太平洋活動。（取自我國駐貝里斯大使館臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊今年執行「大敦睦」任務，航程橫跨太平洋、中美洲與加勒比海，目前已造訪馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁與貝里斯等5國，展現我國遠洋航行能力與外交實力。據了解，敦睦艦隊已大致結束中美洲的行程，近期可望重返太平洋，執行後續任務。

海軍今年敦睦艦隊由磐石號油彈補給艦、成功級巡防艦岳飛艦及康定級巡防艦迪化艦組成，今年3月中旬啟航，且今年為繞行多國、多個海域的「大敦睦」，延伸至中南美洲與加勒比海，除進行港口訪問與交流活動，也透過公開展示與文化互動，深化雙邊關係，提升我國在國際社會的能見度。

根據公開資訊，敦睦艦隊先是造訪太平洋友邦馬紹爾群島後，隨後通過巴拿馬運河，拜訪聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等加勒比海國家。其於4月中旬靠泊聖文森及格瑞那丁首都金斯敦港，也是我國艦隊睽違21年再度訪問該國，適逢兩國建交45週年，具有指標意義。

請繼續往下閱讀...

隨後，敦睦艦隊造訪中美洲友邦貝里斯，並開放民眾登艦參觀，介紹台灣在科技、經濟及社會發展成果，促進雙方民間交流。

據了解，敦睦艦隊離開貝里斯後，可望再度通過巴拿馬運河，進入太平洋活動，外傳可能前往中美洲友邦瓜地馬拉。雖然瓜地馬拉與貝里斯相鄰，但敦睦艦隊並非靠泊與加勒比海一側，而是穿越巴拿馬運河後，在太平洋一側拜訪瓜國。



今年度敦睦艦隊可能於6月上旬返國，在造訪上述友邦後，是否會前往太平洋地區拜會其他友邦，或者進行其他訓練？相關人士皆三緘其口，不願多做評述。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法