「肩並肩」聯合軍演》「伊勢號」領軍 多國軍艦一字排開震撼畫面曝

防衛省統合幕僚監部26日公布肩並肩演習實兵操演畫面，多國軍艦一字排列航行，場面相當震撼。（圖擷自防衛省統合幕僚監部X）

〔即時新聞／綜合報導〕美菲年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習20日展開，預定軍演19天至5月8日，各國今年動員約1萬7000名兵力，為歷來規模最大；日本自衛隊也首度以作戰部隊身分參演，日本防衛省統合幕僚監部公布「肩並肩」演習多國軍艦海上大合照畫面。

「肩並肩」演習於4月20日展開，各國今年動員約1萬7000名兵力，為歷來規模最大，共有菲律賓、美國、日本、澳洲、加拿大、法國與紐西蘭等7國直接派兵參與，另有17國以觀察員身分加入。

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日本自衛隊今年首度以作戰部隊身分參演，派遣約1400人赴菲，並實際投入裝備與實彈課目，包括88式陸基反艦飛彈射擊，參與聯合火力與海上作戰演練。

防衛省統合幕僚監部26日公布實兵操演畫面，在海自「伊勢號」直升機護衛艦帶領下，美國、日本、菲律賓、加拿大、澳洲軍艦，排成一字隊形航行，場面相當震撼。

防衛省強調，自衛隊今後也將持續透過這一項項訓練，在維持並提升聯合作戰能力的同時，強化與盟國及理念相近國家的合作，致力於打造不容許以武力片面改變現狀的安全保障環境。

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