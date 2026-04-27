F-5戰機傳攻擊美軍基地！外媒：伊朗打逾百目標 修復成本恐逾1500億

外媒報導提及，伊朗F-5戰機可能參與對美軍基地的攻擊。圖為伊朗空軍F-5戰機資料照。（圖：伊朗空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《NBC News》引述美國官員與智庫評估指出，伊朗在戰爭初期對橫跨7國的美軍設施發動攻擊，目標超過100處。其中一項說法稱，一架F-5戰機可能曾參與對科威特布林基地（Camp Buehring）的攻擊。整體修復成本可能超過50億美元（約新台幣1570億）。

報導引述官員、國會助理及華府智庫「美國企業研究所」（AEI）評估指出，受影響地點包括卡達、阿聯、巴林、約旦、科威特、伊拉克與沙烏地阿拉伯。多處基地設施受損，涵蓋機棚、倉庫與通訊節點等關鍵設施。

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另有情報提及，多架軍機可能在地面受損，包括預警機與空中加油機，相關細節尚未獲得獨立驗證。

軍武網站《 The Aviationist》引述報導指出，其中一項較不尋常的說法為，一架伊朗F-5戰機可能曾攻擊科威特布林基地。

報導同時指出，F-5航程有限，該機如何接近目標仍未有明確說法，相關細節仍存在疑問。

報導提及，攻擊發生於飛彈與無人機行動期間。另有說法指出，一架美軍F-15E戰機疑在交戰中遭誤擊，戰場情況仍待釐清。

目前相關內容無法獨立驗證，美國國防部尚未正式回應。部分攻擊細節先前未公開，實際影響仍待進一步說明。

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