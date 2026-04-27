美菲「肩並肩」演習移師南海前沿 首度出動大規模無人機反登陸

今日（27日）聯軍移師南海前沿的巴拉旺島（Palawan），舉行大規模反登陸演習。（路透社）

〔即時新聞／綜合報導〕美菲年度「肩並肩」聯合軍演自20日展開，將持續至下月8號。今日（27日）聯軍移師南海前沿的巴拉旺島（Palawan），舉行大規模反登陸演習。面對模擬敵軍船艦與無人艇逼近岸邊，聯軍動用海馬斯（HIMARS）多管火箭等先進武器進行實彈射擊，並結合無人機系統成功攔截威脅，展現維護區域領土完整的作戰實力。

據《路透社》報導，此次演習規模不僅創下歷年之最，參與國除菲、美兩國外，還包括日本、法國、加拿大、澳洲、紐西蘭，共有超過1.7萬名士兵參與，其中美軍出動約1萬人。美方表示，儘管中東局勢動盪，但投入如此規模的士兵參與軍演，展現了美國對印太區域的安全防衛承諾。

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菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）強調，巴拉旺島面向南海與南沙群島（Spratly Islands），具有極高戰略價值。他指出，菲律賓正致力保衛專屬經濟海域（EEZ）內的糧食與能源資源，「保衛領土完整至關重要」。

布勞納特別提到，今年演習與往年不同之處在於大量運用無人機等自動化系統，顯著提升偵測與反擊效率。

報導指出，軍演下一階段將移師鄰近台灣的呂宋島北部，屆時首度參演的日本自衛隊將出動「88式」岸置反艦飛彈進行海上打擊演習。隨着菲律賓與日本於2024年簽署「相互准入協定」（RAA），以及日本武器出口限制鬆綁，雙方正加强防務互動，包括出口軍艦與飛彈等武器。

儘管中共多次對演習表達不滿，並批評其挑動區域緊張，但菲律賓仍持續強化與盟友的軍事合作，展現捍衛主權領土不容侵犯的決心。

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