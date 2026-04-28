美軍自己就有企業級技術 自主手動升級「F/A-18E/F」延壽至2040

美國海軍「西南艦隊戰備中心」（FRCSW）21日宣布，已自主完成首架F/A-18E/F第3批次（Block III）戰機升級工作。（圖取自NAVAIR）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍「西南艦隊戰備中心」（FRCSW）21日宣布，已自主完成首架F/A-18E/F第3批次（Block III）戰機升級工作，著重強化戰機的航電性能，並結合機體延壽工程，使其繼續服役至2040年代。這也是美軍技師與工程師首次在自家完成整套系統升級而非藉由企業，實屬罕見。

軍聞網站「The Aviationist」報導，「超級大黃蜂」第3批次升級的「服役壽命改進」（SLM）計畫共分3階段。第1階段將「超級大黃蜂」機體壽命由6千小時提升至1萬小時；第2階段著重強化戰機的任務及聯網能力；這次第3階段升級工程，則涵蓋多項航電硬體升級，包括安裝先進座艙系統、大面積顯示器、分散式目標處理器網路（DTP-N）、戰術目標網路技術（TTNT）、開放式任務系統及AN/ASG-34紅外線搜索追蹤系統（IRST），全面強化戰機的聯網及電子系統效能，同時著手降低戰機的雷達截面積。

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報導指出，美國海軍第6代戰機F/A-XX正式服役前，現役約550架「超級大黃蜂」將繼續擔任美軍海基航空力量主幹。波音計畫2027年終止「超級大黃蜂」量產作業，目前正與美軍積極合作，持續推動「超級大黃蜂」第3批次升級與現代化工作。

美國海軍FRCSW具備每年改裝多達40架飛機的能量，是執行「超級大黃蜂」第3批次升級的3大主要地點之一，另2處據點位於密蘇里州聖路易的波音廠區；而本次完成自主改裝，也成為美國防工業的里程碑，FRCSW強調「這是美軍技師與工程師首次在自家完成整套系統升級，也是海軍航空戰備能力的重要一步」。

FRCSW補充，多年的準備工作才使這一切成為可能，包括與波音公司、F/A-18E/F和E/A-18G專案辦公室的協調，修復意外損壞，同時遵守嚴格的技術規範，以及協同來自多個部門的工程師和技術人員的工作。

此外，美國海軍本月授予新創公司Castelion合約，著手執行「超級大黃蜂」戰機與「黑鬍子」極音速飛彈的各項軟硬體整合，為美軍航艦打擊群提供高速精確打擊選項，計畫2027年取得早期運作能力（EOC）。

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