星座級平替版FF（X）美購22艘2030起交付 首艦成本仍破400億

圖為美國海岸防衛隊的傳奇級巡邏艦。（圖取自X@VirtualBayonet）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍以傳奇級改進版FF（X）替代星座級巡防艦，並已納入美2027年預算中，首批4艘將於2030年陸續交付，但其首艘造價仍達14.29億美元（約新臺幣449億元），22艘，總採購金額約361億美元（約新臺幣1.1兆元）

軍聞網站「Army Recognition」報導，美國海軍在2027財年預算中編列首批4艘FF（X）巡防艦採購資金，並計畫於後續批次中安裝更多裝備，陸續完善任務功能；FF（X）未來將負責執行海上安全等例行性巡邏任務，提升美軍水面艦隊執勤能量。

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美海軍預算書指出，首艘FF（X）造價約14.29億美元（約新臺幣449億元），由杭亭頓英格斯（HII）公司承造，並沿用為美海岸防衛隊建造但未使用的NSC-11船體，將於2027年6月開工、2030年交付。美軍計畫2031財年前陸續採購首批4艘FF（X），自第3艘艦艇起將由國內各船廠競標建造，最終計畫採購共22艘，總採購金額約361億美元（約新臺幣1.1兆元）。

報導指出，FF（X）將會是一艘長128.3公尺、寬16.5公尺、排水量4750噸的船。第1批次（Flight I）將盡可能簡化設計，以降低建造難度、加快交付速度。報導指出，第1批次不會配備垂直發射系統（VLS）及反潛作戰系統，而是採用模組化設計，綜合運用Mk70「貨櫃化發射系統」、先進感測器及無人系統建構任務能量，但將會保留升級空間及電力餘裕，以便後續整合更多裝備，以漸進升級方式強化作戰能力。

第2批次初步設計將於2027財年啟動，重點在於強化作戰能力，包括整合固定式垂直發射系統和提升反潛作戰能力，以彌補第1批次配置的不足。設計中預留空間、重量和動力方面彈性，以便在無需重大結構變化的情況下進行這些升級。該計畫遵循與伯克號（DDG-51）驅逐艦類似的模式，也就是透過後續試驗逐步提升性能。貨櫃式模組仍是早期配置的核心，但後續型號預計將過渡到更一體化的武器系統。

另外，FF（X）艦砲之後也會升級為更先進的MK 48 GWS海軍標準艦炮系統，同時將FF（X）轉型為無人系統的指揮節點，將無人水面和水下載具整合到海軍作戰中，並計劃在後續配置中過渡到基於神盾系統的整合作戰系統。

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