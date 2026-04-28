美無人反艦飛彈車不只遙控部署 AI自動系統測試成功

美國陸戰隊持續採購「遠征火力遙控地面載具」（ROGUE-Fires）無人飛彈車，該平台被設計用於支援島嶼及海岸的分散式反艦打擊運用。（圖取自Oshkosh Defense）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊的「遠征火力遙控地面作戰系統」（ROGUE-Fires）無人飛彈車，近日整合「OverDrive」自主控制系統成功進行測試，可在沒有外部訊號下，於越野環境自動駕駛。

軍聞網站「Defence Blog」報導，這項測試由美陸戰隊與新創公司「Overland AI」合作，本月稍早在可配備反艦飛彈的ROGUE-Fires平臺原型車上，安裝「OverDrive」自主控制系統，以及「SPARK」感測器和運算套件，進行越野環境實測，藉此驗證自主系統的可靠性與越野機動性。

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此外，該系統採用模組化設計，可直接整合至既有軍用載具，而無需重新開發專用平台，不僅降低成本，也大幅縮短部署時程。

「Overland AI」表示，測試過程想定戰時環境，模擬通訊與全球定位系統（GPS）訊號受阻狀態，讓該輛ROGUE-Fires在未接受外部訊號與人員命令下，在各種複雜地形自主運行數小時，並與有人車輛搭配，驗證支援「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰行動的潛力。該公司業務發展總監法蘭西斯表示，測試結果證明「OverDrive」已臻成熟，可望為美軍執行遠征任務作出具體貢獻。

另外，Overland AI先前已在美陸軍第82空降師測試無人載具，成功應用於後勤、偵察與反無人機任務，此次則進一步延伸至火力打擊領域。

報導說，ROGUE-Fires系列載具是以「聯合輕型戰術車輛」（JLTV）為基礎打造而成，目前已發展出搭載「海軍打擊飛彈」（NSM）的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），以及配備單枚「戰斧」巡弋飛彈、「導引多管火箭系統」（GMLRS）彈箱等不同構型；未來整合「OverDrive」自主系統後，可望進一步發揮優異自主性能與輕量化機動性，執行快速部署，遂行反艦、對地打擊等任務，提升美軍「以陸制海」作戰效能。

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