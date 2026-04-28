美首架量產無人加油機MQ-25A完成首飛 但初始作戰能力延至2029

圖為MQ-25A「黃貂魚」無人加油機25日完成首飛。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍MQ-25A「黃貂魚」無人加油機25日才成功執行首次飛行測試，但根據美戰爭部預算文件，MQ-25A的初始作戰能力（IOC）將延至2029年，較原計畫晚約3年。

軍聞網站「USNI News」報導，MQ-25A原訂今年部署於「羅斯福」號（CVN-71）航艦，但因其在航空母艦的運作性和生產製造方面的各種延誤，導致初始作戰測試與評估進度延後，使整體部署時間順延。

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報導指出，美國海軍對MQ-25A達到初始作戰能力的要求是3架MQ-25A及操作設施與組員，部署在具備MQ-25A作戰能力的航空母艦上；目前美軍計畫共採購76架MQ-25，包括4架工程開發機與5架系統測試機型；在2027財年預算中，將先採購3架，總金額約7.71億美元。

MQ-25的核心任務是為航艦艦載機進行空中加油，延伸F/A-18與F-35戰機作戰半徑，並取代目前由F/A-18F兼任加油機的模式，釋放戰機戰力。數據顯示，目前「超級大黃蜂」約有三分之一的架次必須用於執行加油任務。

在技術進展方面，波音近期已完成工程開發型第3架原型機首飛，驗證其自主飛行與遠端控制能力，為後續作戰部署奠定基礎。

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