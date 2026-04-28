猶太穆斯林破天荒合作！以色列首派「防空部隊」進駐阿聯操作鐵穹

鐵穹防空系統過去發射攔截飛彈畫面。（圖取自以色列國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗戰爭期間，阿拉伯聯合大公國遭飛彈與無人機密集攻擊。以色列將「鐵穹」（Iron Dome）防空系統與部隊部署至當地。這項部署發生在以色列自身也面臨攻擊期間。

美媒《Axios》報導，美國與以色列官員表示，以色列向阿聯提供鐵穹系統與操作人員。阿聯國防部表示，伊朗在戰爭期間發射約550枚彈道與巡弋飛彈，並出動超過2200架無人機，阿聯被指為區域內受攻擊最密集的國家。

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報導指出，該系統攔截數十枚來襲飛彈。不過整體攔截情況仍未完全公開。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在與阿聯總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）通話後，下令部署相關系統與人員，數十名以色列士兵隨同進駐並負責操作系統。

報導稱，這可能是鐵穹首度部署至以色列與美國以外的國家。兩國自2020年簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）後，軍事與政治合作持續深化。

報導指出，此舉在兩國內部均具敏感性。以色列在自身遭攻擊期間仍將防空系統外派，可能引發國內質疑；而允許外國部隊進駐，對阿聯而言同樣涉及政治考量。

阿聯官員表示，不會忘記以色列在戰事期間提供的協助，並感謝多國支援。

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