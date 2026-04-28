砸4530億買日艦！澳洲戰力「跨代提升」 日澳將組35艘同型艦隊

澳洲規劃採購11艘日本「最上級」護衛艦以填補戰力缺口。圖為同型艦日本海上自衛隊「能代號」（JS Noshiro）日前訪問菲律賓海軍基地。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲政府規劃斥資200億澳幣（約新台幣4530億元）採購11艘日本「最上級」護衛艦，在海軍艦隊規模降至二戰以來低點之際，首批將由日本建造。此案被形容將使澳洲海軍戰力出現「跨世代」提升，並使日澳未來操作同型艦隊規模達35艘。

根據《Defense News》報導，這項軍購案已在「海上3000計畫」（Project Sea 3000）架構下敲定，由日本三菱重工負責首批3艘艦艇建造。由於澳洲海軍目前僅剩10艘水面作戰艦，處於第二次世界大戰以來的規模低點，政府決定前3艘直接在日本建造，以確保首艦能在2029年交付。

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據報導，隨著澳洲加入操作行列，日本與澳洲未來將合計擁有35艘最上級護衛艦，形成區域內規模可觀的同型艦隊。由於兩國採用相同艦型，將有助於後勤維修與聯合演訓的協同運作。

澳洲海軍官員指出，最上級護衛艦具備高度自動化設計，被形容將帶來戰力「跨代提升」。該艦可大幅縮減操作員額，其維護效率提升，使單艦每年海上部署時間可達約300天，為現役艦艇所不及。為了換取更快的成軍速度，坎培拉當局也強調將盡量減少客製化改裝。

搭載防空反艦飛彈 整合跨國軍工體系

這批新一代護衛艦將配置多層打擊與防禦系統，包含搭載32單元垂直發射系統的ESSM Block 2防空飛彈，以及反艦飛彈、魚雷與近迫防禦系統。在感測與動力方面，該艦整合日本NEC開發的聲納與UNICORN整合桅桿，並由英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）供應MT30燃氣渦輪發動機。

這項外購決策也對澳洲本土造船業造成壓力。政府在面對產業鏈萎縮疑慮時，將透過後續8艘的本土化建造計畫進行調整。儘管部分工會與反對黨表達質疑，國防部仍指出，在戰力出現缺口的情況下，優先取得成熟艦艇具迫切性，相關政策也反映國防工業布局的調整方向。

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