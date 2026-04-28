烏軍Raven防空系統擊落逾400目標 反制俄軍空襲新型號首度曝光

烏克蘭防空部隊服役中的Raven防空系統，累計已攔截逾400個空中目標。（圖取自ArmyInform）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國為烏克蘭開發的Raven（渡鴉）防空系統已攔截逾400個空中目標，新一代改良型近日首次曝光。畫面顯示，這款防空系統在發射方式與火力配置上出現明顯變化。

根據烏克蘭軍事網站《Defense Express》導，原版Raven系統採用2枚飛彈發射配置，且發射架為固定式。最新曝光的改良型號被識別為「Raven5」，其顯著的物理變動在於發射架擴充為4枚飛彈，且具備旋轉轉向功能，使系統可在發射前調整方向，有助提升對不同方位目標的攔截條件。

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在技術架構上，Raven系統整合了英國製先進短程空對空飛彈（ASRAAM）與Supacat高機動底盤。報導提到，這項設計旨在應對俄軍無人機與飛彈的密集攻擊。改良型號增加裝載量，減少頻繁重新裝填的需求，並透過旋轉基座提升目標捕捉速度。

這項採購計畫與烏軍對抗空中威脅的需求相關。規畫顯示，首批裝備已送達作戰單位，由前線人員在真實戰鬥環境下評估性能。影像顯示，該型機採簡約設計，可部署於高機動載台上運作，具備快速部署特性。

這類機動式防空系統在俄烏戰場上，已證明其針對低空與中程空中威脅的防禦潛力。報導指出，隨著實戰測試展開，相關改進型號的作戰部署與技術評估作業仍持續進行中。目前烏軍尚未公布具體的後續量產計畫或部隊配發時程。

The proposed Raven 5, firing ASRAAM missiles from a Moog Flexible Mission Platform （FMP）. Ukraine seem to love their Ravens, but the fixed launcher requires missile to burn a lot of energy to turn to targets on other aspects - FMP can slew and fire in all directions. pic.twitter.com/MRCVGNcXyk — Jon Hawkes （@JonHawkes275） April 23, 2026

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