50年研發全失敗！美軍重啟「雷射無人機」死咬飛彈

MQ-9B「空中衛士」（SkyGuardian）無人機配備雷射武器莢艙，擊毀來襲攻擊無人機的概念圖。（圖擷取自通用原子公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍再度嘗試將雷射武器整合至無人機平台，作為攔截飛彈與無人機的手段。

根據《Defense News》報導，美國飛彈防禦署（MDA）署長柯林斯（Heath Collins）中將日前在國會聽證會表示，正加大投入定向能量武器，並探索將其整合至無人機平台，用於本土防空任務。他指出，空中載台可將攔截能力推向戰場前緣，作為現有飛彈防禦系統之外的補充層，以對付無人機與飛彈等威脅。

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美軍自1970年代起推動空載雷射構想。2010年，波音747改裝的YAL-1測試機曾在飛行中擊落彈道飛彈，但該計畫隔年因成本與技術問題終止。

技術複雜性與成本飆升導致後續多項計畫崩潰。美國空軍曾推動「機載高能雷射」（AHEL）與「自衛高能雷射展示器」（SHiELD）計畫，試圖將雷射武器分別安裝於AC-130J攻擊機與F-15戰機。兩項計畫因技術挑戰過大，甚至未能進入空中飛行測試階段即告中止。

轉向無人機平台 仍面臨能量與環境限制

近年發展轉向較小型無人機載台。雷射武器需要大量能源與冷卻系統，小型平台難以承載足夠功率。此外，大氣擾動會影響雷射光束穩定度。在高速飛行環境下，光束難以長時間集中於目標。

儘管面臨過往失敗，美軍仍計畫於2027會計年度重啟空載雷射研發。目前尚未公布部署時程或採購規模。相關發展預計先從低功率雷射系統測試著手。

柯林斯明確表示，軍方將持續驗證空載雷射武器是否具備可行的飛彈防禦能力。這項計畫能否跨越研發循環成為實戰戰力，仍取決於後續測試結果。

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